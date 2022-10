Álvaro Covões contesta relatório que indica 340 mil casos de covid-19 provocados por festivais de música e festas populares em Portugal

As festas populares e os festivais de música que decorreram durante o mês de junho, com destaque para o Rock in Rio, provocaram cerca de 340 mil casos de covid-19, estima o relatório do Instituto Superior Técnico (IST). Os peritos antecipavam que a realização destes eventos, sem máscaras nem testagem, resultasse em 350 mil contágios diretos no país. A realidade ficou ligeiramente abaixo, mas não muito distante.

De acordo com as estimativas mais recentes, houve cerca de 242 mil casos de covid-19 registados oficialmente devido às festividades dos santos populares e festivais como o Rock in Rio. “Se juntarmos os casos não reportados oficialmente atinge-se o número de 340 mil”, refere o relatório, produzido por Henrique Oliveira, Pedro Amaral, José Rui Figueira e Ana Serro, que compõem o grupo de trabalho coordenado pelo presidente do Técnico, Rogério Colaço. Comparando com um cenário em que se manteria a testagem e a obrigatoriedade do uso de máscara em grandes eventos, a incidência estimada durante o mês de junho seria inferior, referem os peritos, que sublinham que as medidas “não teriam impacto económico”.

Estes números são fortemente contestados por Álvaro Covões, diretor-geral da Everything Is New (que organiza o NOS Alive, que se realizou em julho) e presidente da direção da Associação Portuguesa de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos. De acordo com o empresário, "estes números são baseados em nada" porque "as premissas são as que eles quiseram introduzir". "Podiam ter sido outras que dessem resultados completamente diferentes", pode ler-se num 'post' publicado na sua conta pessoal de Instagram. "Muito grave por dar [uma] imagem de seriedade que não tem", acrescenta, terminando com um apelo: "Sinceramente, deixem-nos trabalhar!".

O IST, autor do relatório, e a Ordem dos Médicos são responsáveis pela atualização do Indicador de Avaliação da Pandemia (IAP), matriz de risco da pandemia introduzida no verão de 2021. O mesmo encontra-se nos 63,8 pontos, abaixo do nível de alarme e “com tendência de atingirmos os valores mais baixos de 2022”.