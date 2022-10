Serj Tankian e John Dolmayan estiveram recentemente na cidade de San José del Cabo, no México, para celebrar o aniversário do baterista.

Os dois foram filmados a tocar o clássico 'Aerials' com uma banda de rua, numa performance improvisada.

O canal "Victims of a Down" partilhou um vídeo da prestação de ambos, onde se pode ver Dolmayan na bateria e Tankian a fazer um dueto com o vocalista do grupo local. Veja: