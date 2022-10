Paulo Bragança: “Considero-me completamente só. O único amigo que tive neste meio foi o João Aguardela”

Paulo Bragança, que esta segunda-feira (25 de julho) atua no FMM de Sines, esteve no podcast da BLITZ, Posto Emissor, onde não se escusou a comentar o atual panorama musical.

“É uma choldrice. Não é só em Portugal, é em todo o lado. Não me identifico com nada disso: é tudo muito certinho, não se pode dizer nada”, considera. “Ainda outro dia dizia a alguém: um homem da Idade Média era mais livre do que nós. O único amigo que tive [neste meio] foi o João Aguardela”, disse, referindo-se ao músico desaparecido em 2009. “Considero-me completamente só.”

Pode ouvir a resposta completa pelos 45m 45s.