Paul Simon deu um concerto surpresa no Newport Folk Festival, no passado sábado.

O músico, que havia anunciado a sua reforma em 2018, subiu ao palco com Nathaniel Rateliff e os Night Sweats para interpretar algumas das suas canções mais famosas: 'Graceland', 'The Boxer' e 'The Sound of Silence'.

Antes da atuação de Paul Simon, já Nathaniel Rateliff e os Night Sweats haviam tocado várias canções do primeiro, como 'Mother and Child Reunion' ou 'El Condor Pasa'.

Veja os vídeos da atuação: