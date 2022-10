Morreu Bob Heathcote, ex-Suicidal Tendencies

Morreu Bob Heathcote, antigo baixista dos Suicidal Tendencies. Tinha 58 anos e não resistiu aos ferimentos provocados por um acidente de mota.

A notícia foi confirmada pelo seu filho, Chris Heathcote, nas redes sociais. "Não vou conseguir recuperar desta perda", escreveu.

Bob Heathcote fez parte dos Suicidal Tendencies durante apenas um ano, entre 1988 e 1989. Nesse período, gravou o álbum "How Will I Laugh Tomorrow When I Can't Even Smile Today", o terceiro do grupo norte-americano.

Aquando da sua saída, Heathcote foi substituído por Robert Trujillo, hoje baixista dos Metallica. Nos últimos anos, o antigo baixista dedicou-se, sobretudo, a outro grande amor: o desporto motorizado.