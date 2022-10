Homem invade palco durante concerto dos Rage Against the Machine e Tom Morello vai parar ao chão

Um concerto dos Rage Against the Machine em Toronto, no Canadá, no passado fim de semana, ficou marcado por um incidente perto do final.

Um fã invadiu o palco enquanto a banda interpretava a última canção do alinhamento, 'Killing in the Name', levando um segurança que o perseguia a derrubar o guitarrista Tom Morello.

Os Rage Against the Machine - que contam com um lesionado Zack de la Rocha a atuar sentado - pararam o concerto para verificar o estado do seu guitarrista, que depressa se levantou para terminar a performance. Veja o vídeo: