Autor do mais estranho concerto do ano por cá, DaBaby defende Donald Trump e refere passagem por Portugal: “Não sou assim tão agressivo”

O rapper DaBaby, que este mês deu que falar após um estranho espetáculo no festival Super Bock Super Rock, teceu elogios a Donald Trump, antigo Presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista ao podcast “Full Send”, o norte-americano comentou a participação de Kanye West na corrida presidencial norte-americana, em 2020, afirmando que votaria no seu companheiro de ofício, porque o mesmo é "um gangster".

Questionado sobre a sua opinião sobre Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, Jonathan Lyndale Kirk, verdadeiro nome de DaBaby, disse em tom igualmente elogioso: "Se me meto com o Trump? Bem, o Trump é um gangster. Ele deixou o Kodak sair”, referindo-se ao perdão atribuído por Trump ao rapper Kodak Blac, que na altura estava a cumprir uma pena de prisão de 46 meses por posse de arma de fogo. Na altura, Bill Kahan Kapri, aka Kodak Black, agradeceu a Trump, com uma mensagem no Twitter, onde escreveu: "Quero agradecer a Donald Trump pelo seu empenho na reforma da justiça e por encurtar a minha pena de prisão."

Quanto a DaBaby, enfrentou igualmente numerosos problemas com a justiça. Em 2018, matou um jovem de 19 anos a tiro, alegando legítima defesa. Já este ano, foi acusado de agressão ao proprietário do local que usou para filmar um vídeo.



No mesmo podcast, questionado sobre a recente passagem dupla por Portugal, para concertos no Rolling Loud e no Super Bock Super Rock, lembrou o cancelamento de alguns concertos nos Estados Unidos, após comentários proferidos na edição de Miami do Rolling Loud, e falou da sua imagem pública, garantindo: “Não sou assim tão agressivo.”

No Super Bock Super Rock, o rapper fez o público esperar 45 minutos, protagonizando depois um espetáculo também apressado.