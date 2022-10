Nunca os Muse foram tão pesados: ouça aqui a novíssima ‘Kill Or Be Killed’

Os Muse lançaram um novo single, 'Kill Or Be Killed'.

O tema irá fazer parte do seu novo álbum, "Will of the People", a sair no dia 26 de agosto.

'Kill Or Be Killed', que já havia sido tocada em vários concertos da nova digressão dos Muse - foi incluída no alinhamento do espetáculo no Rock In Rio-Lisboa - mostra o lado mais pesado da banda, com Matt Bellamy a afirmar que o grupo encontrou "uma sonoridade metálica moderna".

Liricamente, 'Kill Or Be Killed' foi influenciada por 'Live and Let Die', de Paul McCartney, "uma canção sobre como as adversidades da vida podem levar aos piores instintos humanos de sobrevivência".

Ouça aqui: