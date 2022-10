Morreu aos 44 anos Shonka Dukureh, atriz do filme “Elvis”

Morreu Shonka Dukureh, cantora e atriz que interpretou Big Mama Thornton em "Elvis", biopic sobre o "Rei do Rock". Tinha 44 anos.

Dukureh foi encontrada morta em sua casa em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, não tendo as autoridades encontrado quaisquer indícios de crime. Esperam-se agora pelos resultados da autópsia.

A artista partilhava casa com os seus dois filhos, tendo sido um deles a alertar um vizinho, que chamou os serviços de urgência.

Dukureh tinha uma licenciatura em teatro e trabalhou também como professora durante algum tempo. "Elvis" era o seu primeiro papel no cinema.

Na banda sonora de "Elvis", Shonka Dukureh interpreta o clássico 'Hound Dog':

Há uma semana, a estação ABC entrevistava a cantora a propósito da sua estreia na representação: