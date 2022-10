Continuam os cancelamentos dos Pearl Jam: hoje não há concerto em Praga

Os Pearl Jam cancelaram o concerto que tinham agendado para esta sexta-feira, em Praga, na Chéquia.

No Instagram, a banda emitiu um comunicado no qual refere que Eddie Vedder continua a receber tratamento médico para as suas cordas vocais.

"Infelizmente, ainda não há voz", pode ler-se. "Os efeitos que o último concerto ao ar livre [em Paris] tiveram na sua garganta ainda se fazem sentir. Garantimos que estamos a fazer de tudo para remediar esta situação"

É o segundo concerto dos Pearl Jam a ser cancelado esta semana, após o espetáculo em Viena (Áustria) ter ficado sem efeito, pelo mesmo motivo. Vedder magoou as cordas vocais durante o espetáculo dos Pearl Jam na edição parisiense do Lollapalooza, no domingo, "devido às circunstâncias extremas de calor, poeira e fumo dos incêndios".