Vagos Metal Fest regressa na próxima semana: conheça os horários dos concertos

O Vagos Metal Fest terá lugar nos dias 28, 29 e 30 na Quinta do Ega, junto ao centro da vila.

Mais de 30 bandas vão subir aos dois palcos do Vagos Metal Fest, esperando-se cerca de 20 mil festivaleiros, avançou a organização.

No dia de estreia, o destaque vai para os finlandeses Dimmu Borgir, representantes do black metal sinfónico. Para o dia 29 está programado o regresso de Testament, influente banda de thrash metal norte-americana, com origens que remontam ao início dos anos 80. No mesmo dia, passarão pelo palco os portugueses Tarantula, históricos do metal nacional, com 40 anos de percurso. Dia 30, os Emperor, banda de black metal norueguês fundada no início dos anos 90, fazem a sua estreia em Portugal.

Com um orçamento que ronda os 500 mil euros, este evento conta com “uma comparticipação financeira de cerca de 10% da Câmara Municipal de Vagos”. De acordo com Luís Salgado, da Amazing Events, promotora do festival, foi assegurada a continuidade do festival para os próximos cinco anos.

A última edição do Vagos Metal Fest decorreu em 2019, ao longo de quatro dias, tendo registado uma assistência de aproximadamente 25 mil pessoas. “Por uma questão estratégica, decidimos passar de quatro para três dias, pois vem muita gente de fora, de Espanha, e o domingo era um dia para a viagem. Por isso, vai ter lugar à quinta, sexta e sábado”, concluiu o organizador do evento.

Veja aqui os horários dos concertos do Vagos Metal Fest:

28 de julho

Palco Vagos

Dimmu Borgir - 23h

Trollfest - 20h30

Betraying The Martyrs - 18h30

Uburen - 17h10



Palco Amazing

Saurom - 00h45

Cattle Decapitation - 21h40

The Ominous Circle - 19h30

BØW - 17h45

Sölar - 16h35

Lyfordeath - 15h50



29 de julho

Palco Vagos

Testament - 23h

Exodus - 20h30

Alekto - 17h10



Palco Amazing

Harakiri For The Sky - 00h45

Tarantula - 21h45

Heathen - 19h30

Asphyx - 18h30

Mordaça - 17h45

Lecks Inc. - 16h35

Reverent Tales - 15h50



30 de julho

Palco Vagos

Serrabulho - 02h00

Emperor- 23h00

Desire - 20h30

Wind Rose - 18h30

Arsea - 17h10



Palco Amazing

D.R.I. - 00h45

Crypta - 21h45

Kataklysm - 19h30

Sotz - 17h45

Apotropaico - 16h35

Fonte - 15h50