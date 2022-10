Pearl Jam cancelam concerto na Áustria a poucos minutos de subirem ao palco. “De momento não há uma garganta disponível”

Os Pearl Jam cancelaram na quarta-feira um concerto em Viena, capital da Áustria, a poucos minutos de subirem ao palco.

Em causa estiveram problemas com a voz de Eddie Vedder, que magoou as cordas vocais durante o espetáculo dos Pearl Jam na edição parisiense do Lollapalooza, no domingo.

"Devido às circunstâncias extremas que se verificaram no último concerto ao ar livre (calor, poeira e fumo dos incêndios), a garganta do nosso vocalista ficou danificada", afirmou o grupo, nas redes sociais.

"Lamentamos muito. Tentámos encontrar uma solução, e o Eddie quer tocar. Mas, de momento, não há uma garganta disponível. O valor dos bilhetes será devolvido", escreveu a banda.

Este foi um caso raro na carreira dos Pearl Jam: cancelar um concerto devido a problemas de saúde de Eddie Vedder. A última vez havia sido em 2018, quando o vocalista ficou afónico após um concerto em Londres.

Ainda não se sabe se os últimos espetáculos da nova digressão europeia dos Pearl Jam, esta sexta-feira em Praga (Chéquia) e a 24 e 25 em Amesterdão (Países Baixos), irão avante.