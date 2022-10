Florence Welch: “Levei muito tempo a perceber que tinha um problema com a bebida”

Florence Welch, a mentora do projeto Florence and the Machine, abordou o seu problema com o álcool, revelando que deixou de beber há oito anos.

"Penso que deixar o álcool foi a melhor coisa que fiz", disse a artista inglesa, que este mês atuou no NOS Alive, em entrevista ao podcast "The Way We Are With Munroe Bergdorf".

"Levei muito tempo a perceber que tinha um problema com a bebida", admitiu. “Eu era tudo ou nada. Quando gosto da bebida, não a controlo. Quando a controlo, não gosto”.

Na mesma entrevista, Florence Welch revela que foi durante o lançamento de "Ceremonials", o seu álbum de 2011, marcado pelo "glamour e pelo caos", que a relação com o álcool mais se descontrolou. "Acho que é por isso que o disco é tão negro", diz, acrescentando ainda que estar sóbria acarreta alguma solidão. "Meti-me na música para poder beber, eram as minhas coisas favoritas. Cantar, andar na farra e álcool - eram as minhas especialidades", recorda, deixando uma mensagem de otimismo para quem estiver a tentar libertar-se do alcoolismo. "A certa altura, torna-se mais fácil", garante.