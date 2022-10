Steven Spielberg realizou o seu primeiro videoclip de sempre

Steven Spielberg estreou-se no mundo dos videoclips. O aclamado realizador trabalhou no vídeo para 'Cannibal', single de estreia de Marcus Mumford, líder dos Mumford & Sons.

O vídeo foi gravado com recurso a um único iPhone, e contou com a ajuda da esposa de Spielberg, Kate Capshaw, na produção. Carey Mulligan, mulher de Marcus Mumford, tratou do som e do figurino, e Kristie Macosko Krieger, colaboradora habitual de Spielberg, foi videógrafa e produtora.

O músico agradeceu a ajuda, dizendo-se "maravilhado" com "o apoio das pessoas à minha volta". O seu álbum de estreia, "(Self-Titled)", sairá a 16 de setembro e contará com colaborações com Brandi Carlile, Phoebe Bridgers e Clairo.