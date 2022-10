Queen batem recorde impressionante: venderam mais de 7 milhões de cópias de um só álbum no Reino Unido

"Greatest Hits", compilação dos Queen, ultrapassou recentemente a marca das 7 milhões de cópias vendidas no Reino Unido.

É o primeiro álbum a consegui-lo naquele país, já depois de ter ultrapassado as seis milhões de cópias em 2014.

Num vídeo partilhado no YouTube, Brian May e Roger Taylor disseram-se "honrados" pelo feito alcançado, agradecendo aos fãs.

"Greatest Hits" tornou-se, também, no primeiro álbum de uma banda britânica a permanecer nas tabelas de vendas pela 1000ª semana. Acima dos Queen, só os ABBA e Bob Marley.

De acordo com Martin Talbot, diretor executivo da Official Charts Company, organização que compila várias tabelas musicais oficiais do Reino Unido, "Greatest Hits" faz parte das coleções de discos "de uma em cada quatro casas no Reino Unido".