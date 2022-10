“Já não escrevo más canções”. A nova vida de Richie Sambora depois de sair dos Bon Jovi

Richie Sambora, ex-guitarrista dos Bon Jovi, revelou estar a preparar-se para editar um novo álbum a solo. O músico, que abandonou a banda em 2013, disse, numa entrevista realizada à entrada da cerimónia dos 02 Silver Clef Awards, em Londres: “tenho um novo álbum pronto a sair que tenho andado a guardar durante a pandemia. Diria que no outono vamos editá-lo”.

“Foi interessante para mim porque foi provavelmente uma das primeiras vezes em que tive a oportunidade, forçada, de abrandar”, explicou Sambora sobre o período de confinamento, na entrevista citada pelo site Blabbermouth, “portanto pratiquei muito e escrevi todos os dias, escrevi canções e afinei a minha escrita. E também toquei muito piano”.

Sobre o novo álbum, que sucederá a “Aftermath of the Lowdown”, de 2012, o músico acrescenta: “estou muito orgulhoso. Já não escrevo más canções. Isso simplesmente já não acontece. Escrevo a toda a hora, portanto é como um exercício diário. Tento escrever algo todos os dias. É como ter um diário com os meus pensamentos, aquilo que se passa na minha vida e como me estou a sentir”.

Recorde-se que Sambora justificou a saída dos Bon Jovi, em 2013, 30 anos depois de se juntar à banda, com a vontade de passar mais tempo com a filha.