Festival MEO Kalorama deverá ficar isento de pagar taxas municipais de mais de 1,7 milhões de euros

O festival MEO Kalorama poderá ser dispensado de pagar taxas municipais num valor superior a 1,7 milhões de euros se uma proposta apresentada na Câmara Municipal de Lisboa for aprovada, avança esta quarta-feira o jornal Público. Tal já acontece com o Rock in Rio Lisboa, que se realiza no mesmo espaço onde decorrerá o novo festival, o Parque da Bela Vista, nos dias 1, 2 e 3 de setembro.

Segundo o jornal, a proposta será discutida na próxima sexta-feira e defende que o festival, organizado pela promotora portuguesa House of Fun e a espanhola Last Tour, “se coaduna com os objetivos da cidade em matéria de dinamização cultural e musical”, sendo esperado que ao atrair público português e estrangeiro “traga mais-valias significativas para a divulgação da cidade de Lisboa”. Estima-se que cerca de 25% dos bilhetes sejam comprados por “público internacional”, o que terá impacto no setor do turismo.

Para lá das taxas municipais respeitantes à ocupação temporária de espaço público, recinto improvisado, ocupação de espaço verde e licença especial de ruído (que o Público diz corresponderem a €1 769 262,80), o evento poderá ainda ter apoios municipais relativos ao consumo de água e eletricidade, entre outros bem e serviços (um valor que se estima superior a €386 000).

A primeira edição do MEO Kalorama contará com concertos de Nick Cave and The Bad Seeds, Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Ornatos Violeta, Jessie Ware, Kraftwerk, James Blake, Rodrigo Leão, Róisín Murphy ou Peaches. Os passes para os três dias do festival custam €145 e os bilhetes diários estão à venda por €61.