Kanye West sai do Rolling Loud Miami a poucos dias do festival

Kanye West cancelou o seu concerto no festival Rolling Loud Miami, a cinco dias do início do evento.

Não foi dada uma justificação para o cancelamento de Kanye, que será agora substituído por Kid Cudi. "Devido a circunstâncias fora do nosso controlo, o Ye já não vai atuar no Rolling Loud Miami", afirmou a organização.

"É a primeira vez que um cabeça de cartaz cancela, e ainda que não o encaremos de ânimo leve, desejamos-lhe o melhor".

Kanye West atuou pela última vez no Rolling Loud California, em 2021, como convidado especial. O Rolling Loud Miami começa no próximo dia 22 de julho e conta com nomes como Future e Kendrick Lamar no cartaz.