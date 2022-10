Morreu o cantor português José Manuel Concha, vocalista da banda Os Conchas

José Manuel Concha, cantor português e antigo vocalista da banda Os Conchas, morreu no passado sábado, 17 de julho, aos 83 anos.

Segundo o site "Sintra Notícias", que cita o filho de José Manuel Concha, Marco Concha, o músico foi vítima de uma infeção respiratória.

Em 1960, José Manuel Concha e Fernando Gaspar venceram, enquanto Os Conchas, a primeira edição do concurso "Caloiros da Canção" da Rádio Renascença, na categoria de grupos. Graças a essa vitória, puderam participar, nesse mesmo ano, no EP "Caloiros da Canção 1", nele gravando versões de “Oh Carol” (de Neil Sedaka) e “Should We Tell Him” (dos Everly Brothers, com o título 'Quero o Teu Amor').



Seguiram-se um novo EP, no mesmo ano, de título "Novos Ídolos da Canção", e já em 1961 os EP "Green Fields" e "Em Férias". Em 1962 chegariam mais discos, sempre em formato EP (extended play). Dos discos lançados nesse ano destaca-se o EP "Lição de Twist", no qual transformaram 'The Young Ones', de Cliff Richards com os Shadows, em 'Somos Jovens'. Este seria o último lançamento dos Conchas, que viriam a dissolver o grupo quando foram convocados para o serviço militar.

A solo, José Manuel Concha gravou outros discos e atuou para as comunidades portuguesas com todo o mundo. Em 2015, foi convidado pela banda The Lucky Duckies para com eles cantar 'Dreamin'/'Sonhos'.