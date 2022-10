Morreu aos 28 anos Jak Knight, ator e comediante conhecido pela série “Big Mouth”

O comediante, argumentista e ator Jak Knight morreu na passada quinta-feira, em Los Angeles, aos 28 anos. As causas da morte, confirmada pela publicação "The Hollywood Reporter", ainda não são conhecidas. Mais conhecido pelas suas atuações de stand-up, Knight deu também voz à personagem DeVon da série de animação "Big Mouth", para a qual também chegou a escrever, e cocriou a série cómica "Bust Down", estreada em março deste ano.

"Os entes queridos de Knight pedem que a sua privacidade seja respeitada neste período extremamente difícil", comunicou a família do comediante numa declaração divulgada por um porta-voz. Além de "Big Mouth" e "Bust Down", o comediante, que chegou a atuar nas primeiras partes de espetáculos de Dave Chappelle, integrou também a equipa de argumentistas da série "Black-ish".

As reações à sua morte por parte de colegas atores e comediantes sucedem-se, com Kumail Nanjiani a recordar um "comediante hilariante e um tipo fantástico" e Joel Kim Booster a dizer-se "em choque", elogiando o seu "talento único".