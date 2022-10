Miguel Araújo e Bryan Adams juntos: “Até fiquei tonto, parecia que se tinha aberto um alçapão debaixo dos meus pés”

Miguel Araújo ficou com uma bonita história para contar durante a edição deste ano do festival MEO Marés Vivas.

O cantautor português teve o prazer de conhecer Bryan Adams - e a iniciativa partiu do canadiano. "Estava eu muito bem a beber uma cerveja em lata no recato do camarim do Festival Marés Vivas, quando me chamaram: o Bryan Adams tinha ouvido falar do meu concerto e queira conhecer-me", escreveu, no Instagram.

Num longo texto emocionado, Miguel Araújo começou por falar da sua infância e do primeiro encontro com a música de Bryan Adams: "eu devia ter 6 ou 7 anos, mas lembro-me com nitidez. Tudo o que eu pedi aos meus pais foi a cassete do Bryan Adams, era o álbum 'Cuts Like a Knife', trouxe de brinde a cassete do 'Reckless' também".

"Ouvia no Sony amarelo da minha irmã, horas fio, dias a fio, não queria saber de mais nada, só música me interessava e, dentro dessa matéria, pouco mais do que o Bryan Adams me prendia a atenção. Gostava das músicas do Bryan Adams, interessava-me muito a Fender Stratocaster resgatada dum manto de folhas secas no teledisco da música 'Run To You'", continuou.

Ao conhecer Adams, o músico português não escondeu a emoção: "até fiquei meio tonto, parecia que se tinha aberto um alçapão debaixo dos meus pés, e eu que tenho 44 anos e já não se abrem alçapões nenhuns", disse.

"Ele contou-me histórias incríveis do concerto em Lisboa em 1988, repetiu muitas vezes que eu não me podia esquecer que it's all about the songs, it's all about the songs, you're doing great, falei-lhe da entrevista do Jim Vallance [compositor, produtor e colaborador de longa data de Bryan Adams] em que fiquei a saber que, durante um ano, 12 horas por dia, os dois se sentavam frente a frente com as guitarras a caprichar as canções do 'Reckless' e que é por causa dessa informação que eu dedico todo os meus melhores esforços a este ofício", completou.

