O MEO Marés Vivas, que se realiza em Gaia desde sexta-feira, chega este domingo ao fim.

O concerto da artista brasileira Anitta, cabeça de cartaz do dia, será transmitido em diferido pela RTP-1 a partir das 00h, meia hora depois do início efetivo do espetáculo.

Também o concerto de Diogo Piçarra, com início previsto para as 20h, irá dar na televisão: também em diferido, a estação pública irá transmiti-lo após o concerto de Anitta.