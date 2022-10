Quem são os vegans mais bonitos do mundo da música

Lenny Kravitz e Anitta foram considerados pela PETA como "os 'vegans' mais bonitos" de 2022.

Na quinta-feira, a organização People for the Ethical Treatment of Animals, que apela ao tratamento ético dos animais, elogiou os dois artistas por seguirem uma dieta livre de produtos de origem animal.

"Tanto Kravitz como Anitta são superestrelas globais, que inspiram milhões de pessoas a deixar que o amor prevaleça e a retirar animais dos seus pratos", afirmou a vice-presidente da PETA, Lisa Lange.

Kravitz tornou-se 'vegan' há alguns anos, dizendo que "é a coisa certa a fazer, por nós e pelos animais". Já Anitta anunciou o seu veganismo depois de ver o documentário "Cowspiracy", de 2019.