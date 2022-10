O primeiro TikTok de Beyoncé

Beyoncé fez a sua primeira publicação no TikTok. A artista norte-americana partilhou um vídeo em que vários fãs - entre eles Cardi B - celebram o lançamento do seu novo single, 'Break My Soul'.

"Isto deixou-me tão contente", escreveu, na legenda. "Obrigado pelo vosso amor pela 'Break My Soul'".

Para além da estreia, Beyoncé disponibilizou ainda no TikTok todo o seu catálogo musical, permitindo aos fãs utilizar as suas canções como música de fundo.

A conta oficial de Beyoncé já conta com mais de 3,5 milhões de seguidores. Veja o vídeo: