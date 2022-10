Foals, uma banda que não tem medo do turbilhão: este sábado no Super Bock Super Rock

Parece que foi ontem que escutámos ‘Cassius’ a rodar incessantemente em festas caseiras de adolescentes ditos “alternativos”, para quem o dance-punk do início do milénio foi a porta de entrada para todo um mundo que se construía à base do abanar da anca e do suor a escorrer pelo rosto alegre, que viam nessa fusão entre a música de dança e o lado mais arisco do punk uma espécie de salvação que nem a pop mais mainstream, nem o rock’n’roll mais pegajoso, nem mesmo os cançoneteiros independentes traziam.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler