Buraco som sistema: se o diabo fosse um DJ, “Hellfire” seria o seu álbum

Ah, 2022! De Angel Olsen e Animal Collective a Bad Bunny e The Smile, de Alabaster dePlume e Earl Sweatshirt a FKA Twigs, Yaya Bey, Rosalía e Sault... Que tempo para se estar vivo, certo? A pop cada vez mais retorcida, como as imagens nas casas de espelhos das feiras populares dos nossos pesadelos, as franjas experimentais cada vez mais distantes, as fronteiras entre géneros cada vez mais esbatida. E tudo isso enquanto, lá fora, o mundo arde, apressado a querer queimar o petróleo que ainda resta e que está mais caro do que nunca, desesperado para não deixar munições por usar ou líderes políticos dormirem descansados antes de todos cairmos num buraco sem fundo. Escutar todos esses discos de uma só vez pode dar uma boa ideia do caos 4K em que vivemos mergulhados. Mas, talvez mais fácil seja apenas meter “Hellfire”, o novo álbum dos Black Midi, na aparelhagem, abrir as janelas e rodar o volume para o 10. Este é o som de 2022 e se Nero tivesse airpods e um iPhone com Spotify, este poderia muito bem ter sido o som de 18 de julho de 64, levando o imperador romano a dispensar a lira enquanto Roma ardia na fogueira da sua própria vaidade.

Geordie Greep, o vocalista da banda londrina, ofereceu já uma possível descrição para o novo álbum, comparando-o, pois claro, com o registo anterior, lançado em maio do ano passado: “Se ‘Cavalcade’ era um drama, ‘Hellfire’ é como um filme épico de ação”. Sim, um desses, carregado de efeitos CGI, com explosões e monstros, o típico bálsamo visual terapêutico de sexta-feira à noite após uma semana de horas longas no escritório. “Quase todas as pessoas representadas”, prossegue Greer nas notas de lançamento, “são uma espécie de escória. Quase tudo o que escrevo provém de algo real, de algo que vivi e que exagerei com a escrita. Não creio no inferno, porém toda essa loucura do velho mundo é genial para as canções e eu sempre gostei dos filmes e de tudo o que contenha representações do inferno. O Inferno de Dante. Quando o Homer vai ao inferno, nos Simpsons. Há um inferno robot em ‘Futurama’. Isaac Bashevis Singer, um escritor judeu que retrata Satanás a interferir na vida das pessoas. Há por aí muita coisa assim”.