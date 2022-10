Bryan Adams no MEO Marés Vivas: o alinhamento, os vídeos e o agradecimento. “Que noite bonita, amo-vos!”

Bryan Adams partilhou palavras de agradecimento após o concerto desta sexta-feira no MEO Marés Vivas, em Gaia. Realizado no novo espaço do festival, o antigo Parque de Campismo da Madalena, o espetáculo reuniu 30 mil pessoas - números da organização - em torno do músico canadiano, que no Instagram se congratulou por "uma noite maravilhosa no Porto" (referindo-se, naturalmente, a Gaia) e, num português esforçado, rematou com "Obrigado a todos, eu te amo".

Começando com a novíssima 'Kick Ass', Bryan Adams percorreria depois os pontos altos da sua discografia essencial, com ênfase para o acervo de "Reckless", de 1984, do qual saíram seis escolhas. Robustos êxitos dos anos 80 como 'Somebody', 'Heaven', 'Summer of 69' e 'Cuts Like a Knife' não faltaram, tendo sido guardadas para o encore 'Run to You' e 'All for Love'.

Veja o alinhamento completo:

Kick Ass

Can't Stop This Thing We Started

Somebody

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin'

It's Only Love

You Belong to Me

I've Been Looking for You

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

Please Forgive Me

Here I Am

When You're Gone

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

18 til I Die

Kids Wanna Rock

Summer of '69

Cuts Like a Knife

Encore:

So Happy It Hurts

Run to You

Can't Take My Eyes Off You (versão Frankie Valli)

All for Love

Os fãs captaram os seus momentos favoritos do concerto. Veja alguns: