Quem vai acompanhar Phil Anselmo na reunião dos Pantera

Os Pantera anunciaram uma reunião em 2023. Phil Anselmo e Rex Brown voltarão a levar os autores de 'Cowboys From Hell' para a estrada, e já se sabe quem substituirá os falecidos irmãos Abbott - Vinnie Paul e Dimebag Darrell - na bateria e na guitarra, respetivamente.

O guitarrista Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne) e o baterista Charlie Benante (Anthrax) foram os escolhidos, tendo a família dos irmãos Abbott dado o seu aval à reunião, escreveu a "Billboard".

No ano passado, Rex Brown afirmou que Zakk Wylde nunca iria em digressão com os Pantera, não se sabendo para já o que o terá feito mudar de ideias. O guitarrista era amigo próximo de Dimebag Darrell, e tocou por diversas vezes com a outra banda deste, os Damageplan.

Ainda não são conhecidas as datas desta digressão de reunião. O último concerto dos Pantera data de 26 de agosto de 2001, em Yokohama, no Japão.