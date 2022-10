Uma versão orquestral de 'Enter Sandman', um dos clássicos dos Metallica, foi acrescentada à banda-sonora da série "Westworld", da HBO.

O tema surge no terceiro episódio da quarta temporada, que se estreou no passado domingo. Esta versão de 'Enter Sandman' foi produzida por Ramin Djawadi, que conta no seu currículo com trabalhos em "Guerra dos Tronos", "Uncharted" e "Homem de Ferro".

Ouça-a aqui: