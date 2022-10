Os Pantera anunciaram o regresso, quase 20 anos depois do fim

Os Pantera irão voltar à estrada em 2023 para uma digressão de reunião.

O grupo, hoje formado apenas pelo vocalista Phil Anselmo e pelo baixista Rex Brown (os irmãos Abbott, Dimebag Darrell e Vinnie Paul, faleceram em 2004 e 2018 respetivamente), assinou com a promotora Artist Group International, que se encarregará das suas datas nos Estados Unidos.

Os Pantera são uma das mais aclamadas bandas da história do metal, tendo-se popularizado a partir de 1990, com o lançamento de "Cowboys From Hell". Ao longo da carreira, o grupo vendeu mais de 20 milhões de cópias dos seus discos.

Ainda são se sabe quem irá substituir Dimebag Darrell e Vinnie Paul na guitarra e na bateria. No ano passado, Phil Anselmo explicou que estava a planear uma digressão de reunião, mas que os rumores de que Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne e líder dos Black Label Society, se iria juntar aos Pantera não eram verdadeiros.