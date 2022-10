Lula da Silva celebra apoio de Anitta com uma dança e o momento foi registado em vídeo

Depois de Anitta ter declarado o seu apoio à candidatura de Lula da Silva à presidência do Brasil nas eleições de outubro, o político reagiu partilhando um vídeo no qual dá um pezinho de dança e diz: "Agora que eu estou com a Anitta me apoiando... eu vou aprender um rebolado desse qualquer".

A cantora de 'Envolver' não só declarou o seu apoio ao candidato do PT (Partido dos Trabalhadores), como se disponibilizou para ajudar a campanha na internet. "Não sou petista [apoiante do PT] e nunca fui, mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, Tik Tok, Twitter, Instagram, é só me pedir que, estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei", escreveu Anitta no Twitter.

As eleições presidenciais brasileiras decorrem no início de outubro e deverão ser disputadas entre os dois principais candidatos: Jair Bolsonaro, o atual presidente, e Lula da Silva, que também já foi presidente do Brasil entre 2003 e 2011.

Depois de um concerto muito falado no festival Rock in Rio Lisboa, no mês passado, Anitta regressa esta semana a Portugal para atuar no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. A artista sobe ao palco no próximo domingo, 17 de julho.