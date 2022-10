Surma: “Não consigo perceber como é que existe tanto racismo, homofobia, transfobia hoje em dia. Tira-me do sério”

Surma falou, no podcast Posto Emissor, sobre as questões que mais a incomodam: "Não consigo perceber como é que existe tanto racismo, homofobia, transfobia hoje em dia", assume a artista de Leiria, "são assuntos que me tiram muito do sério porque, muito honestamente, não dá para perceber".

"O julgamento sem conheceres realmente a pessoa é uma coisa que me tira muito do sério, mas muito do sério. E também a falta de respeito pelo teu trabalho", acrescenta ainda Surma, que está neste momento a preparar o seu próximo álbum, a ser editado no próximo outono.

Ouça a partir dos 39 minutos e 25 segundos.