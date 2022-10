Bob Dylan vai andar em digressão pela Europa no outono

Bob Dylan tem numerosos concertos agendados para a Europa, no próximo outono. As datas começam a desenrolar-se no final de setembro e incluem nove espetáculos no Reino Unido. Esta é a primeira digressão do norte-americano pela Europa em cinco anos.

Antes, o veterano atuará na Noruega, Suécia e na Dinamarca, em França, na Bélgica e nos Países Baixos.

Na Escandinávia, Bob Dylan tocará em arenas com capacidade para cerca de 10 mil pessoas (Noruega) e 16 mil pessoas (Suécia e Dinamarca). Em Paris, dará três concertos numa sala para cerca de três mil espectadores. Em Bruxelas, subirá ao palco do Forest National, que leva mais de oito mil pessoas, e em Amesterdão atuará duas noites no AFAS Live, sala com capacidade para seis mil pessoas.

Em Londres, os quatro concertos de Bob Dylan acontecem no teatro London Palladium, que leva pouco mais de duas mil pessoas. Em Cardiff, no País de Gales subirá ao palco de uma arena para 10 mil pessoas, em Nottingham estará numa arena para dez mil pessoas, em Hull numa sala menor, para 3500 espectadores, e em Glasgow, na Escócia, tem duas noites marcadas num auditório para três mil pessoas.

Pode ver todas as datas aqui.

Também esta semana, foi anunciado um concerto em que a norte-americana Cat Power irá recriar a histórica atuação de Bob Dylan no Royal Albert Hall, em Londres, em 1966. Chan Marshall, verdadeiro nome de Cat Power, tocará as mesmas canções que Bob Dylan interpretou naquela noite, tocando primeiro em acústico e depois em registo elétrico. Este concerto de 1966 foi editado como álbum duplo em 1998 e seguiu-se ao primeiro concerto em que Bob Dylan se "ligou" à eletricidade: no Newport Folk Festival, nos Estados Unidos, no verão de 1965.