Zack De La Rocha magoa-se numa perna durante concerto dos Rage Against the Machine e faz o resto da atuação sentado numa coluna

Zack De La Rocha lesionou-se durante o concerto dos Rage Against the Machine em Chicago (EUA), esta segunda-feira.

De acordo com o "Consequence of Sound", o vocalista magoou-se numa perna pouco após o início do espetáculo, tendo dado o resto do concerto sentado numa coluna.

Este foi apenas o segundo concerto dos Rage Against the Machine desde 2011. A banda deu início à sua digressão de reunião no passado sábado, em East Troy, no Wisconsin. Ainda não se sabe qual a gravidade da lesão de De La Rocha.