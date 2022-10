The Prodigy dão primeiros concertos desde a morte de Keith Flint

Os Prodigy deram os seus primeiros concertos desde a morte de Keith Flint, vocalista falecido em 2019.

O grupo atuou na O2 Academy, em Sheffield (Inglaterra), nos dias 8 e 9 deste mês. Antes de interpretar 'Breathe', canção com que abriram o espetáculo, os Prodigy exclamaram "já não era sem tempo".

Um holograma de Keith foi utilizado durante a interpretação de 'Firestarter', com o alinhamento a incluir outros clássicos como 'Voodoo People' ou 'Smack My Bitch Up'.



O próximo concerto dos Prodigy está marcado para esta quarta-feira, em Liverpool. Confira o alinhamento do primeiro concerto em Sheffield:

Breathe

Omen

Wild Frontier

Light Up the Sky

Climbatize

Everybody in the Place

Voodoo People

Champions of London

Their Law

Omen (Reprise)

Firestarter

Roadblox

No Good (Start the Dance)

Poison

Get Your Fight On

Need Some1

Smack My Bitch Up



Encore

We Live Forever

Take Me to the Hospital

Invaders Must Die

Out of Space