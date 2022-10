Memórias para o futuro de Yaya Bey: mulher, negra, criada no hip-hop de Queens

É apenas uma curta reflexão, alinhada logo no início do álbum em 29 singelos segundos, voz sussurrada sobre guitarra gentilmente tocada, como se quem profere as palavras não acredite realmente que alguém as queira ouvir, mas a dúvida, tão poética quanto dolorosa, lá fica tatuada na consciência de quem se digne a escutar: “Some girls remind us so much of God/ That when they go missing, we don’t look so hard/ The wells in our eyes dry up and there’s no libation left to pour/ When this happens, we never talk about it/ We just hide/ Besides, how would we explain to God we’ve used up all the water on the boys?”

Yaya Bey — mulher, negra, criada no seio do hip-hop no bairro de Queens, Nova Iorque — é a autora dos textos e da música e a intérprete das fundas emoções, reflexões e histórias que atravessam “Remember Your North Star”, uma “tese”, explica, espoletada pela leitura de um tweet que dizia “As mulheres negras nunca viram amor saudável ou foram amadas de forma saudável.” “Essa é uma ferida profunda para nós”, explica Yaya. “Então, comecei a pensar sobre as respostas que podemos dar enquanto mulheres negras.” Este álbum, lançado pela Big Dada — selo dirigido por pessoas racializadas e apostado em editar música de artistas da mesma condição —, contém o resultado desse autoquestionamento e trata a misoginia (“misogynoir”, sublinham as notas de lançamento), o questionamento de identidade, a busca de pertença como matéria emocional para canções embaladas em autênticos rebuçados musicais com diferentes sabores: mais hip-hop ou de tonalidades reggae, com jazz, soul e balanço afro a temperar e tudo isto encimado por uma entrega vocal que arrebata sobretudo porque carrega verdade. Em reprise sobre delicioso trompete ‘chetbakeriano’ e cadência dolente, Yaya alterna canto e rap com idêntica classe, numa gravação que tem tanto de artesanal quanto de profundamente honesto. Um álbum tão deste tempo que já garantiu o futuro. / Rui Miguel Abreu