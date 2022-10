Algo maior: a pirotecnia barroca dos magníficos Rolling Blackouts Coastal Fever

Haverá, certamente, de chegar um dia em que, ao escrever-se sobre a publicação de um disco, de um livro ou a estreia de um filme, não seja inevitável incluir as palavras “pandemia”, “confinamento”, “coronavírus” (e todos os sinónimos ou variações afins), enquanto marcadores de um ‘antes’, um ‘depois’, e daquele ‘durante’ em que tudo o que deveria ter acontecido ficou suspenso. Ou foi realizado de modo muito diferente do que tinha sido planeado. Não será, porém, ainda o caso de “Endless Rooms”, dos australianos Rolling Blackouts Coastal Fever (RBCF). Saiba-se, então, que, na manhã da sexta-feira 13 de março de 2020, quando os três guitarristas — Joe White, Fran Keaney e Tom Russo —, o baixista Joe Russo e o baterista Marcel Tussie se preparavam entusiasmadamente para o concerto nas escadarias da Ópera de Sydney que, no dia seguinte, iriam partilhar com os seus heróis, os Pixies, tiveram conhecimento de que estes o haviam cancelado e abandonado a Austrália. Como em muitos outros países, o primeiro-ministro, Scott Morrison, proibira os ajuntamentos “não essenciais” de mais de 500 pessoas, a ter início na segunda-feira seguinte. Na noite da própria sexta-feira, pesaram prós e contras e acabaram por decidir que, no domingo, poucas horas antes de as restrições entrarem em vigor, dariam um último concerto gratuito no pub The Vic On The Park, em Marrickville. No passado, já lá tinham tocado para uma sala vazia. Desta vez, anunciaram uma lotação máxima de 250 pessoas... que seria, naturalmente, excedida. Como, mais tarde, Fran Keaney confessaria ao “NME”, “o que, na sexta-feira, nos tinha parecido bem, no domingo já não era exatamente igual. Não que nos sentíssemos irresponsáveis. Sentíamos apenas que não estava a ser uma celebração tipo ‘uau!... É a véspera do dia em que vamos todos para os abrigos!’, um último ‘hurra!!!’, mas só uma sensação desalentada de ‘e, agora, vamos ter de ir todos para casa...’”

Foram mesmo. Sem livestreams nem outras terapêuticas de substituição (“Somos, geralmente, pessoas positivas e gostamos de ver as coisas pelo lado mais favorável. Mas, naquela altura, pensámos ‘Não! Estamos numa situação de merda, não vamos dourar a pílula!’”), mas, cada um no seu canto, alinhavando esboços de canções ou canções praticamente completas que iam fazendo circular pelos cinco. Se Tom Russo afirma que a maioria das suas canções que iriam figurar em “Endless Rooms” surgiram de “ideias que me ocorriam durante intermináveis caminhadas sempre pelas mesmas ruas de West Brunswick, em Melbourne” e Fran Keaney fala de “passar fins de semana inteiros a criar canções na app ‘Garageband’, sem ter a menor noção se alguém, alguma vez, estaria interessado em escutá-las”, Joe White explica que, “habitualmente, trazemos uma ideia inacabada para a banda. Mas, para este disco, não tivemos outra alternativa que não fosse tentar finalizar as canções, descobrir-lhes as introduções adequadas, saber onde colocar-lhes um ponto final. Algumas chegaram totalmente acabadas. O que é um processo completamente diferente do que costumamos usar”. E, mal o sobe e desce dos lockdowns lhes permitiu, rumaram todos a The Basin, uma casa rural à beira de um lago, em Victoria, propriedade da família Russo, onde iniciaram as gravações com o produtor Burke Reid ao comando.