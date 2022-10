Pearl Jam tocam para 60 mil fãs em Londres: 22 canções e a alma de sempre. Os vídeos e o alinhamento

Os Pearl Jam atuaram esta sexta-feira no festival British Summer Time, em Londres.

A banda norte-americana deu o seu maior concerto até à data na capital inglesa, tocando para 60 mil pessoas.

Os Pearl Jam aproveitaram o regresso a Inglaterra para homenagear algumas das maiores bandas daquele país, incluindo trechos dos Black Sabbath, Sex Pistols e Iron Maiden nos seus próprios temas e tocando uma versão dos Public Image Ltd, de John Lydon.

O grupo foi um dos cabeças de cartaz do festival, sucedendo aos Pixies, que atuaram sexta-feira. O "Daily Express" citou uma história contada por Vedder, que disse que os Pixies eram uma das suas bandas preferidas da adolescência. "Partilhar um palco com eles é especial", acrescentou.

O alinhamento contou, ao todo, com 22 canções, entre elas apenas três retiradas a "Gigaton", o seu último álbum. Confira-o aqui:

Better Man

Low Light

Breath

Mind Your Manners

Save You

Quick Escape [c/ 'God Save the Queen', Sex Pistols]

In Hiding

Retrograde

Light Years

Even Flow

Unthought Known

Daughter [c/ 'Good Woman', Cat Power]

Superblood Wolfmoon

Given to Fly

Public Image [Public Image Ltd.]

Once

Porch

Encore

I'm the Answer ]Simon Townshend]

Jeremy

Indifference

Alive (c/ 'War Pigs', Black Sabbath e 'Fear of the Dark', Iron Maiden]

Rockin' in the Free World [Neil Young]