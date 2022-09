Morreu Alec John Such, membro fundador dos Bon Jovi. Tocou nos maiores sucessos da banda

Morreu o baixista Alec John Such, um dos membros fundadores dos Bon Jovi.

A notícia foi avançada este domingo pelo vocalista Jon Bon Jovi, numa mensagem publicada nas redes sociais: "Estamos destroçados pela morte do nosso querido amigo Alec John Such. Ele era um dos originais. Na condição de membro fundador dos Bon Jovi, Alec foi importante para a formação da banda. Na verdade, conhecemo-nos graças a ele. Era amigo de infância do Tico [Torres, baterista] e trouxe o Richie [Sambora] para que este nos visse tocar. Alec foi sempre selvagem e cheio de vida. Hoje, esses momentos especiais põem-me um sorriso na cara e lágrimas nos olhos. Sentiremos a sua falta".

Alec John Such tinha 70 anos e fez parte dos Bon Jovi de 1983 e 1994, tendo tocado em álbuns de enorme sucesso como "Slippery When Wet" (1986), "New Jersey" (1988) e "Keep the Faith" (1992).