Billie Eilish chega aos “Simpsons” e vai fazer uma ‘jam session’ com Lisa

Billie Eilish e Finneas irão participar numa curta de animação d'"Os Simpsons", que se estreará a 22 de abril na plataforma Disney+.

"When Billie Met Lisa" irá colocar os dois irmãos frente a frente com Lisa Simpson, na tentativa desta de encontrar um espaço calmo onde possa tocar saxofone. Lisa acabará no estúdio de Eilish, para uma jam session especial.

Esta será a quarta curta-metragem d'"Os Simpsons" criada exclusivamente para a Disney+, com a qual Billie Eilish já colaborou no filme concerto "Happier Than Ever".