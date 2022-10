E se a rainha morrer?

Nos planos que existem para a morte da rainha — e há muitas versões, no Palácio de Buckingham, no Governo e na BBC — a maioria prevê que ela morra após uma curta doença. A família e os médicos estarão presentes. Quando a rainha-mãe faleceu na tarde do sábado de Páscoa, em 2002, na Royal Lodge em Windsor, ainda teve tempo de telefonar a amigos para se despedir e de oferecer alguns dos seus cavalos. Nessas horas derradeiras, o médico sénior da rainha, um gastrenterologista e professor chamado Huw Thomas, estará ao comando. Olhará pela doente, controlará o acesso ao seu quarto e considerará que informação tornar pública. O elo entre soberano e súbditos é algo estranho e difícil de entender. A vida de uma nação torna-se a de uma pessoa e, a certa altura, a corda tem de partir.

Haverá boletins do palácio — não muitos, mas suficientes. “A rainha sofre de grande prostração física, acompanhada por sintomas que causam grande ansiedade”, disse Sir James Reid, o médico da rainha Vitória, dois dias antes da sua morte em 1901. “A vida do rei caminha tranquilamente para a sua conclusão”, foi a informação final emitida pelo médico de Jorge V, Lord Dawson, às 21h30 da noite de 20 de janeiro de 1936. Pouco depois, Dawson injetou o rei com 750 miligramas de morfina e um grama de cocaína — o bastante para o matar duas vezes — a fim de aliviar o sofrimento do monarca, e de ele expirar a tempo das rotativas do jornal “The Times”, que rolavam à meia-noite.

Os olhos dela serão fechados e Carlos será rei. Os irmãos beijar-lhe-ão as mãos. O primeiro funcionário a lidar com a notícia será Sir Christopher Geidt, o secretário privado de Isabel II, um antigo diplomata que recebeu um segundo grau de Cavaleiro em 2014, em parte por haver planeado a sucessão. Geidt contactará a primeira-ministra. Da última vez que um monarca britânico faleceu — Jorge VI, há 67 anos — a informação foi transmitida a Buckingham Palace por meio de um código, ‘Hyde Park Corner’, a fim de evitar que as operadoras telefónicas descobrissem. No caso de Isabel II, o plano para o que acontece a seguir é conhecido como ‘London Bridge’ [ponte de Londres]. A primeira-ministra será despertada, se não o estiver já, e funcionários públicos dirão “A ponte de Londres caiu” em linhas telefónicas seguras. Do Centro de Resposta Global do Foreign Office [Ministério dos Negócios Estrangeiros], a notícia seguirá para os quinze governos fora do Reino Unido onde a rainha também é chefe de Estado, e para as 36 outras nações da Commonwealth a quem ela tem servido de cabeça simbólica — um rosto familiar em sonhos e nos desenhos desajeitados de um milhar de milhões de crianças — desde o advento da era atómica.

Durante algum tempo, ela terá morrido sem o sabermos. A notícia viajará como uma onda de compressão antes de um terramoto, detetável apenas por equipamento especial. Governadores-gerais, embaixadores e primeiros-ministros serão os primeiros a saber. Armários serão abertos em busca de braçadeiras pretas, 8,255 centímetros de largura, para usar no braço esquerdo.

getty

O resto de nós será informado mais depressa do que dantes. A 6 de fevereiro de 1952, Jorge VI foi descoberto pelo seu criado em Sandringham às 7h30 da manhã. A BBC não emitiu a notícia até às 11h15, quase quatro horas depois. Quando a princesa Diana morreu às quatro da manhã, hora local, no hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, a 31 de agosto de 1997, jornalistas que acompanhavam o ministro dos Negócios Estrangeiros, Robin Cook, numa visita às Filipinas tiveram a informação 15 minutos depois. Durante muitos anos, a BBC foi a primeira a saber sobre os falecimentos reais, mas o seu monopólio das emissões para o império acabou. Quando a rainha morrer, o anúncio irá em simultâneo para a Associação de Imprensa e para o resto dos media mundiais. No mesmo instante, um lacaio com um traje de luto emergirá de uma porta em Buckingham Palace, atravessará o cascalho rosa e afixará um anúncio emoldurado a preto no portão. Enquanto o faz, o site do palácio na net transformar-se-á numa única página sombria onde o mesmo texto será visível sobre um fundo escuro.

Ecrãs brilharão. Haverá tweets. Na BBC, será ativado o “sistema de transmissão de alertas rádio” (Rats) — um alarme do tempo da Guerra Fria concebido para aguentar um ataque à infraestrutura nacional. O Rats, também às vezes referido como “royal about to snuff it” [real prestes a ‘apagar-se’], é uma parte quase mítica da intrincada arquitetura de rituais e ensaios para a morte de figuras reais importantes que a BBC tem mantido desde os anos 30. A maior parte dos funcionários só a viu em testes; muitos nunca a viram de todo. “Sempre que há um barulho estranho da redação, alguém pergunta: é o Rats? Porque não sabemos que som faz”, diz-me um repórter regional.

Todas as organizações noticiosas se esforçarão por ter vídeos no ar e obituários em linha. No diário “The Guardian”, um vice-editor mantém uma lista de histórias preparadas afixada na parede. “The Times” tem alegadamente 11 dias de cobertura pronta a sair. Na Sky News e na ITN, que durante anos ensaiaram a morte da rainha-mãe sob o nome de “Mrs. Robinson”, serão feitas chamadas para os especialistas em realeza que já assinaram contratos para falar em exclusivo a esses canais. “Vou estar sentado à porta da abadia numa mesa de cavalete muito ampliada, comentando sobre o assunto para 300 milhões de americanos”, disse-me um.

Para pessoas retidas no tráfego, ou com a Heart FM em fundo, inicialmente haverá apenas uma indicação muito subtil de que algo se passa. Na Grã-Bretanha, as estações de rádio comerciais têm uma rede de “luzes de óbito” azuis que é testada semanalmente e deve acender em casos de catástrofe nacional. Quando a notícia surge, essas luzes começam a piscar, avisando os DJ para passarem para as notícias daí a uns minutos. Até lá, devem tocar música inofensiva. Todas as estações, mesmo as dos hospitais, têm preparadas listas musicais feitas de canções “Mood 2” [tristes] ou “Mood 1” [as mais tristes de todas] para usar em situações de luto repentino. “Se alguma vez ouvirem ‘Haunted Dancehall (Nursery Remix)’ dos Sabres of Paradise na Radio 1 durante o dia, liguem a televisão”, escreveu Chris Price, um produtor de rádio da BBC, no “Huffington Post” em 2011. “Algo terrível acaba de acontecer.”

Ter planos estabelecidos para a morte de figuras maiores da realeza é uma prática que deixa alguns jornalistas desconfortáveis. “Há uma história que se considera muito mais importante do que outras”, queixou-se-me um antigo produtor do programa “Today”. Durante 30 anos, equipas noticiosas da BBC foram arrastadas para o trabalho em tranquilas manhãs de domingo para encenar histórias inventadas sobre a rainha-mãe a engasgar-se numa espinha de peixe. Houve mesmo um script sobre a princesa Diana a morrer num acidente de automóvel na M4.

Estes planos bem concebidos nem sempre ajudaram. Em 2002, quando a rainha-mãe morreu, as luzes de óbito não se acenderam, porque alguém se esqueceu de carregar no botão como devia ser. Na BBC, Peter Sissons, o apresentador veterano, foi criticado por levar uma gravata castanha. Sissons foi vítima de uma mudança de política na BBC, decretada após os atentados do 11 de Setembro, no sentido de moderar a cobertura e reduzir o número de membros da família real “categoria um”, elegíveis para o procedimento fúnebre completo. As últimas palavras ao ouvido de Sissons antes de entrar no ar foram: “Não exageres. Ela é uma mulher bastante velha que tinha de ir qualquer dia.”

Mas com a rainha não haverá essas questões. Os pivôs usarão fatos pretos e gravatas pretas. A categoria um foi feita para ela. A programação parará. Os canais fundir-se-ão. A BBC1, a 2 e a 4 serão interrompidas e mostrarão os seus separadores — uma aula de ginástica num salão municipal, um cisne à espera num lago — antes de se juntarem para as notícias. Os ouvintes da Radio 4 e da Radio 5 Live ouvirão uma fórmula verbal específica: “Isto é a BBC a partir de Londres”, que, intencionalmente ou não, evocará um espírito de emergência nacional.

A principal razão dos ensaios é ter palavras que sejam mais ou menos adequadas ao momento. “É com a maior tristeza que fazemos o anúncio que se segue”, disse John Snagge, o apresentador da BBC que informou o mundo sobre a morte de Jorge VI. (A notícia foi repetida sete vezes, de 15 em 15 minutos, e a seguir a BBC ficou silenciosa durante cinco horas). Segundo um antigo chefe da BBC News, palavras muito semelhantes serão usadas com a rainha. Os ensaios para ela são diferentes dos dos outros membros da família, explica. As pessoas ficarão perturbadas e contemplarão a estranheza impensável da sua ausência. “Ela é a única monarca que a maioria de nós alguma vez conheceu”, diz. A bandeira real surgirá no ecrã. O hino nacional tocará. Recordaremos que estivemos ali.

Quando as pessoas pensam numa morte real contemporânea na Grã-Bretanha, pensam, inevitavelmente, em Diana. O falecimento da rainha, em comparação, será monumental. A emoção não será tão nua mas o alcance será mais amplo, e as implicações mais dramáticas. “Será bastante fundamental”, como me disse um antigo cortesão. Parte do efeito virá do peso assoberbante das coisas a acontecer. A rotina para funerais reais modernos é mais ou menos familiar (o de Diana baseou-se no ‘Tay Bridge’, o plano para a rainha-mãe). Mas a morte de uma monarca britânica, e a ascensão de um novo chefe de Estado, é um ritual que está a desaparecer da memória viva; três dos últimos quatro primeiros-ministros da rainha nasceram depois de ela ascender ao trono. Quando morrer, ambas as câmaras do Parlamento entrarão em sessão, as pessoas irão do trabalho para casa mais cedo e os pilotos de avião darão a notícia aos seus passageiros.

Ao longo dos nove dias seguintes (nos documentos do plano London Bridge, esses dias são conhecidos como D-Day, D+1, etc.) haverá proclamações rituais, uma tournée do novo rei a quatro países, programas televisivos inofensivos e uma congregação de diplomatas em Londres não vista desde a morte de Winston Churchill, em 1965.

Ao contrário da presidência americana, as monarquias permitem que enormes períodos de tempo — um século, nalguns casos — fiquem associados a um indivíduo. A segunda Era Isabelina será provavelmente recordada como um reinado de declínio nacional ininterrupto, e até, se ela viver o suficiente e a Escócia deixar a União, de desintegração. A vida e a política no final do seu reinado nada terão que ver com a grandeza e a inocência do princípio. “Não a culpamos por isso”, disse-me Philip Ziegler, o historiador e biógrafo real. “Decaímos com ela, por assim dizer.”

Não é invulgar um país sucumbir a um estado de negação quando um longo capítulo da sua história está prestes a terminar. Quando se tornou público que a rainha Vitória estava a morrer, aos 82 anos e tendo sido viúva durante metade desse tempo, “uma dor assombrada (...) varreu o país”, escreveu o seu biógrafo Lytton Strachey. Nas mentes dos seus súbditos, a mortalidade da rainha tinha-se tornado inimaginável; e com a sua partida, tudo ficou subitamente em risco, entregue às mãos de um herdeiro idoso e pouco fiável, Eduardo VII. “As águas selvagens estão agora sobre nós”, escreveu o americano Henry James, que se mudara para Londres trinta anos antes. Os paralelos com o desconforto que sentimos em relação à morte de Isabel II são óbvios, mas sem o consolo do estatuto de país mais bem-sucedido do mundo que a Grã-Bretanha gozava em 1901. “Temos de ter narrativas para eventos reais”, disse-me o historiador. “No reino de Vitória, tudo ficou cada vez melhor e cada vez maior. Hoje com certeza que não podemos contar a mesma história.”

O resultado é uma enorme resistência a sequer pensar acerca de — muito menos falar ou escrever sobre — o que acontecerá quando a rainha morrer. Evitamos o tema, tal como o evitamos nas nossas famílias. Parece boas maneiras, mas também é medo. A investigação para este artigo envolveu dezenas de entrevistas com gente da televisão, funcionários do Governo e ex-funcionários do palácio, alguns dos quais trabalharam diretamente no ‘London Bridge’. Quase todos insistiram em segredo total. “Este encontro jamais aconteceu”, foi-me dito após uma conversa num clube de gentlemen em Pall Mall. O Palácio de Buckingham, entretanto, tem uma política de não fazer comentários sobre arranjos funerários para membros da família real.

E, no entanto, este tabu, como muito do que se refere à monarquia, não é inteiramente racional, e mascara uma realidade paralela. A próxima grande rutura na vida nacional britânica está, na realidade, planeada ao minuto. Envolve questões de importância pública maior, será paga por nós e vai decididamente acontecer. Segundo o Departamento de Estatísticas Nacionais, uma mulher britânica que chegue aos 93 anos — como a rainha chegará [a 21 de abril]— tem uma esperança de vida média de dois anos e três meses. A rainha está a aproximar-se do fim do seu reinado numa altura de inquietação máxima sobre o lugar da Grã-Bretanha no mundo, e num momento em que as tensões políticas internas ameaçam quebrar o seu reino. A morte dela também libertará as suas próprias forças desestabilizadoras: na ascensão da rainha Camilla, na imagem de um novo rei que já é um velho, e no futuro da Commonwealth, que é largamente uma invenção dela. (O seu título de “Líder da Commonwealth” não é hereditário). Tanto o primeiro-ministro australiano como o líder da oposição querem que o seu país se torne uma república.

Lidar com a forma como esses eventos se darão é o próximo grande desafio da Casa de Windsor, a última família real europeia a praticar coroações e a persistir — com a cumplicidade de um público empenhado — na magia de todo o empreendimento. É por isso que os planos para a morte da rainha e o cerimonial posterior são tão extensos. A sucessão é parte do trabalho. É uma oportunidade para afirmar a ordem. Em 1875 a rainha Vitória já tinha escrito qual seria o conteúdo do seu caixão. O funeral da rainha-mãe foi ensaiado durante 22 anos. Louis Mountbatten, o último vice-rei da Índia, preparou um menu de inverno e um de verão para o almoço do seu funeral. ‘London Bridge’ é o plano de saída da rainha. “É história”, como disse um dos seus cortesãos. Serão dez dias de tristeza e espetáculo nos quais, tal como o fascinante espelho que é a própria monarquia, festejaremos quem fomos e evitaremos a questão daquilo em que nos tornámos.

A ideia é que nada fique por prever. Se Isabel II morrer no estrangeiro, um jato BAe146 do esquadrão Nº 32 da Royal Air Force, conhecido como o Esquadrão Real, descolará de Northolt, no canto ocidental de Londres, com um caixão a bordo. A funerária real, a Leverton & Sons, mantém aquilo a que chama um “caixão prioritário” pronto em caso de emergências reais. Tanto Jorge V como Jorge VI foram enterrados em carvalho oriundo da propriedade de Sandringham em Norfolk. Se a rainha morrer lá, o seu corpo virá de carro para Londres ao fim de um dia ou dois.

Os planos mais elaborados são para o que acontecer se ela falecer em Balmoral, onde passa três meses do ano. Isso espoletará uma primeira onda de ritual escocês. Primeiro, o corpo da rainha repousará no mais pequeno dos seus palácios, Holyroodhouse, em Edimburgo, onde ela é tradicionalmente guardada pela Companhia Real de Arqueiros, que usam penas de águia nos seus bonés. A seguir o corpo será transportado ao longo da Royal Mile [NT: A rua central que sobe ao longo da parte antiga de Edimburgo] até à catedral de St. Giles, para uma cerimónia de receção, antes de ser posto a bordo do comboio real na estação de Waverley para um triste percurso ao longo da linha do leste. Espera-se que multidões nas passagens de nível e nas plataformas de estações em toda a extensão da linha — desde Musselburgh e Thirsk no norte a Peterborough e Hatfield no sul — atirem flores ao comboio quando ele passar. (Outra locomotiva seguirá atrás, para limpar o lixo da linha). “Na verdade, é muito complicado”, disse um funcionário dos transportes.

Em todos os cenários o corpo da rainha regressa à sala do trono no Palácio de Buckingham, virado para o canto noroeste no Quadrângulo, o pátio interior. Haverá um altar, o manto, o estandarte real e quatro granadeiros de guarda, com os seus chapéus de pele de urso inclinados e as suas espingardas a apontar para o chão. Nos corredores, pessoal empregado pela rainha há mais de 50 anos passará, cumprindo procedimentos que sabe de cor. “O profissionalismo sobrepõe-se, pois há um trabalho a fazer”, explica um veterano de funerais reais. Não haverá tempo para tristeza ou para preocupações com o que irá acontecer depois. Carlos levará muito do seu pessoal quando ascender. “Tenha em atenção”, disse o cortesão,“que todos os que trabalham no palácio se encontram a prazo”.

Lá fora, equipas de repórteres juntar-se-ão em sítios pré-combinados junto ao portão Canadá, ao fundo do Green Park. (Existem cabos especiais de fibra ótica sob a Mall, para emissões em ocasiões de Estado). “Tenho à minha frente um livro de instruções com cinco centímetros de espessura”, disse-me um realizador televisivo que cobrirá as cerimónias, quando falámos ao telefone. “Toda a gente sabe o que fazer.” Pelo país fora, bandeiras descerão e sinos tocarão. Em 1952, o Great Tom tocou em St. Paul durante duas horas quando a notícia foi dada. Os sinos da Abadia de Westminster tocaram e o sino de Sebastopol, trazido da cidade no Mar Negro durante a Guerra da Crimeia e tocado apenas quando um soberano morre, soou 56 vezes em Windsor — uma por cada ano de vida de Jorge VI — desde as 13h27 até às 14h22.

O 18º duque de Norfolk, o Earl Marshall, comandará. Norfolks têm dirigido os funerais reais desde 1672. Ao longo do século XX, uma série de aposentos no palácio de St. James estiveram sempre reservados para uso deles. Na manhã da morte de Jorge VI, em 1952, encontravam-se em renovação. Às cinco da tarde, os andaimes haviam sido retirados e as salas tinham carpetes novas e mobília nova, bem como telefones, iluminação e aquecimento. Durante ‘London Bridge’, o escritório do Lord Chamberlain [NT: O funcionário de topo na Casa Real] no palácio será o centro de operações. A atual versão do plano é em larga medida obra do tenente-coronel Anthony Mather, um antigo escudeiro que se reformou do palácio em 2014 e não quis falar comigo. Aos 23 anos, como membro da guarda, ele dirigiu os homens que transportaram o caixão no funeral de Churchill. A equipa do Governo — coordenando a polícia, a segurança, os transportes e as forças armadas — reunir-se-á no Departamento de Media, Cultura e Desporto. Alguém se encarregará de imprimir cerca de 10 mil bilhetes para convidados, os primeiros dos quais serão necessários para a proclamação do rei Carlos ao fim de 24 horas.

Toda a gente nas videoconferências e à volta da mesa se conhecerá. Para um pequeno estrato da aristocracia britânica e do funcionalismo público, a arte de planear funerais muito importantes — a solenidade, os pormenores excessivos — é expressão de uma certa competência nacional. Trinta e uma pessoas estiveram na primeira reunião para planear o funeral de Churchill, ‘Operation Hope Not’ em junho de 1959, seis anos antes de ele morrer. Os que trabalham no ‘London Bridge’ (e no ‘Tay Bridge’ e no ‘Forth Bridge’, o funeral do duque de Edimburgo) terão trocado correspondência durante anos, numa linguagem de eufemismo burocrático, sobre “uma possível futura cerimónia”, “um problema futuro”, “alguma ocasião inevitável, cujo timing, porém, é bastante incerto”.

Os primeiros planos para ‘London Bridge’ datam dos anos 60, tendo sido refinados em pormenor na passagem do século. Desde então, houve duas ou três reuniões anuais para os diversos envolvidos (uma dúzia de departamentos governamentais, a polícia, o exército, as estações de televisão e os parques reais) na Church House, em Westminster, no palácio ou noutro lugar qualquer em Whitehall. Os participantes descrevem essas reuniões como profundamente educadas e metódicas. “Toda a gente pelo mundo fora espera que tornemos a fazer isto na perfeição”, disse um, “e fá-lo-emos”. Planos são atualizados e versões antigas destruídas. Conhecimento arcano e altamente específico é partilhado. Desde as portas de St. James até à entrada de Westminster Hall são 28 minutos em marcha lenta. O caixão deve ter uma tampa falsa, para conter as joias da coroa, com uma borda de pelo menos sete centímetros e meio.

Em teoria, tudo está assente. Mas, nas horas após a morte da rainha, há pormenores que só Carlos poderá decidir. “Tudo tem de ser assinado pelo duque de Norfolk e pelo rei”, disse-me um funcionário. O príncipe de Gales já esperou mais pelo trono britânico do que qualquer outro herdeiro, e o mundo girará agora à sua volta numa nova e inultrapassável distância. “Durante um momento”, escreveu Eduardo VIII em referência aos dias entre a morte e o funeral do seu pai, “tive a sensação desconfortável de me encontrar sozinho num vasto palco”. Em anos recentes, muito do trabalho no ‘London Bridge focou-se na coreografia exata da ascensão de Carlos. “Há na realidade duas coisas a acontecer”, disse-me um dos seus conselheiros. “Há o fim de um soberano e há a criação de um rei.” A primeira elocução de Carlos como chefe de Estado deve ter lugar no dia da morte da mãe à noite.

As centrais telefónicas — no Palácio, em Downing Street, no Departamento de Cultura, Media e Desporto — serão inundadas com chamadas durante as primeiras 48 horas. Passou tanto tempo desde a morte de um monarca que muitas organizações nacionais não saberão o que fazer. O conselho oficial, como da última vez, é que a vida deve continuar como de costume. Isso não acontecerá necessariamente. Se a rainha morrer durante Royal Ascot [NT: As famosas corridas de cavalos onde a aristocracia comparece e as mulheres exibem chapéus bastante conspícuos], a competição será cancelada. Consta que o Clube de Críquete de Marylebone tem um seguro para uma situação idêntica se ela falecer durante um jogo no Lord’s [NT: Um campo de críquete no sul de Londres]. Após a morte de Jorge VI em 1952, os jogos de râguebi e hóquei foram desmarcados, enquanto os de futebol se realizaram. Os fãs cantaram ‘Abide With Me’ e o hino nacional antes do pontapé inicial. O National Theatre encerrará se a notícia surgir antes das quatro da tarde, ficando aberto em caso contrário. Todos os jogos, incluindo o golfe, serão banidos dos parques reais.

anwar hussein collection/rota/wireimage

Em 2014, a Associação Nacional de Funcionários Civis fez circular pelas autoridades locais os protocolos a seguir no caso de “morte de uma figura nacional sénior”. Aconselhavam a ter uma reserva de livros de condolências — de folha solta, para permitir a remoção de mensagens inapropriadas — que serão colocados em câmaras municipais, bibliotecas e museus um dia depois de a rainha morrer. Os presidentes de Câmara ocultarão as suas condecorações (os bastões cerimoniais serão cobertos com sacos pretos). Nas cidades de província serão instalados grandes ecrãs para que as multidões possam seguir os eventos em Londres, e bandeiras de todos os tipos, incluindo as de praia (mas não as vermelhas, que indicam perigo), serão colocadas a meia haste. O país deve mostrar que sabe o que está a fazer. A mais recente lista de instruções para embaixadas em Londres foi enviada antes do Natal. Uma das maiores dores de cabeça para o Foreign Office será lidar com os dignitários oriundos de todos os cantos do mundo. Na Papua-Nova Guiné, onde a rainha é chefe de Estado, ela é conhecida como “Mama belong big family” [Mama pertence grande família, numa tradução livre]. As famílias reais europeias serão alojadas no palácio. As restantes ficarão no hotel Claridge’s.

O Parlamento reunir-se-á. Se possível, ambas as câmaras estarão em sessão horas após a morte da monarca. Em 1952, a Câmara dos Comuns reuniu-se durante dois minutos antes do meio-dia. “Neste momento não podemos fazer mais do que registar uma expressão espontânea da nossa dor”, disse Churchill, que era primeiro-ministro. A câmara voltou a reunir-se à noite, quando os deputados começaram a fazer o juramento de lealdade à nova soberana. Choveram mensagens de parlamentos e presidentes. A Câmara de Representantes norte-americana suspendeu a sessão. A Etiópia anunciou duas semanas de luto. Na Câmara dos Lordes, os dois tronos serão substituídos por uma cadeira única e uma almofada com o contorno de uma coroa em dourado.

No D+1, o dia seguinte à morte da rainha, as bandeiras voltarão a subir e, às 11h, Carlos será proclamado rei. O Accession Council [NT: Conselho de Acessão, o órgão que faz a proclamação formal do novo monarca] é muito anterior ao Parlamento. Constituído pelos “Lords Spiritual and Temporal of this Realm” [lordes temporais e espirituais deste reino], deriva do Witan, a assembleia feudal anglo-saxónica de há mais de mil anos. Em teoria, todos os 670 membros do Privy Council (conselho privado), desde Jeremy Corbyn a Ezequiel Alebua, o ex-primeiro-ministro das Ilhas Salomão, são convidados — mas só existe espaço para uns 150. Em 1952, a rainha foi uma de apenas duas mulheres presentes na sua proclamação. O escrivão, um funcionário público sénior chamado Richard Tilbrook, lerá as palavras formais, “Tendo aprazido a Deus Todo-Poderoso chamar à Sua Mercê a nossa Falecida Soberana Rainha Isabel II de Abençoada e Gloriosa Memória...” e Carlos desempenhará os primeiros deveres oficiais do seu reinado, jurando proteger a Igreja na Escócia e falando do pesado fardo que é agora dele.

De madrugada, a janela central que dá para o Friars Court, na frente leste do palácio, terá sido removida e o teto lá dentro coberto de veludo vermelho. Depois de Carlos falar, trompeteiros dos Life Guards, com plumas vermelhas nos seus elmos, irão lá fora, darão três salvas e o Garter King of Arms, um genealogista chamado Thomas Woodcock, irá ao balcão dar início às proclamações rituais do rei Carlos III. “Eu farei a primeira”, disse Woodcock, cujo salário oficial de 49,07 libras não é aumentado desde os anos 30 do século XIX. Em 1952, quatro câmaras de reportagem registaram o momento. Desta vez haverá uma audiência de milhares de milhões. As pessoas tentarão descobrir augúrios — no vento, nos pássaros lá em cima — para o reinado de Carlos. Na ascensão de Isabel II, toda a gente estava convencida de que a nova rainha era demasiado calma. A banda dos Coldstream Guards tocará o hino nacional em tambores cobertos de tecido preto.

As proclamações apenas terão começado. O Garter King of Arms e meia dúzia de outros arautos, com o ar de extras numa produção cara de Shakespeare, irão de carruagem desde St. James até à estátua de Carlos I, na base da Praça de Trafalgar, que marca o ponto médio oficial em Londres. Lerão novamente as notícias. Uma salva de 41 disparos — quase sete minutos de artilharia — ouvir-se-á a partir de Hyde Park. “Aqui não há nenhuma concessão à modernidade”, disse-me um ex-funcionário do palácio. Ver-se-ão tricórnios e cavalos por todo o lado. Uma das preocupações dos canais televisivos é qual será o aspeto das multidões quando eles tentarem registar esses momentos de história. “Todos estarão a fazer isto”, diz um executivo da área de informação, erguendo o seu telemóvel em frente ao rosto.

Na velha fronteira da City londrina, fora dos Royal Courts of Justice (os tribunais de justiça reais), haverá um cordão vermelho pendurado em cima da estrada. O marshall da City, um antigo superintendente-chefe de detetives da polícia, estará num cavalo à espera. Os arautos serão formalmente admitidos na cidade, e haverá mais trombetas e mais anúncios. Há 68 anos, houve multidões de dez mil pessoas em Birmingham, cinco mil em Manchester, quinze mil em Edimburgo. Xerifes nas escadarias das câmaras anunciaram a nova soberana, conforme a tradição local. Em York, o mayor fez um brinde à rainha num copo de ouro maciço.

Os mesmos rituais terão lugar, mas desta vez o novo rei também se encontrará com as pessoas. Após a sua proclamação em St. James, Carlos irá imediatamente percorrer o país, visitando Edimburgo, Belfast e Cardiff para assistir a cerimónias de comemoração da mãe e para se encontrar com os líderes dos governos descentralizados. Também haverá receções cívicas, para professores, médicos e outras pessoas comuns, a fim de refletir o espírito diferente do seu reinado. “Desde o primeiro dia, terá que ver com o povo e não apenas os líderes serem parte desta nova monarquia”, disse-me um dos seus assessores, que descreveu os planos para o progresso de Carlos como “muito de não ficar num carro, mas de facto circular a pé”. Na capital, a pompa da morte e ascensão real será arcaica e fará alguma confusão às pessoas. Mas todos os dias virão de outras cidades imagens do novo rei a fazer o luto com os seus súbditos, assumindo o seu papel poderoso e solitário na imaginação pública. “É ver e ser visto”, disse o assessor.

Durante muito tempo, a arte do espetáculo real foi coisa de povos mais fracos: italianos, russos e Habsburgos. As ocasiões reais britânicas eram uma trapalhada. No funeral da princesa Charlotte, em 1817, os coveiros estavam bêbados. Dez anos depois, a capela de São Jorge estava tão fria durante o enterro do duque de York que George Canning, o secretário dos Negócios Estrangeiros, contraiu febre reumática e o bispo de Londres morreu. “Nunca vimos um grupo de pessoas tão misturado, tão rude, tão maltratado”, reportou “The Times” sobre o funeral de Jorge VI, em 1830. A coroação de Vitória uns anos depois também não foi nada de especial. Os clérigos perderam-se no que estavam a dizer; os cantores foram horríveis; e os joalheiros reais fizeram o anel para o dedo errado. “Algumas nações têm um dom para o cerimonial”, escreveu o marquês de Salisbury em 1860. “Em Inglaterra é exatamente o oposto.”

Obcecada pela morte, a rainha Vitória planeou o seu próprio funeral com algum estilo. Mas o principal responsável por fazer reviver o espetáculo real foi o filho, Eduardo VII. Um cortesão elogiou o seu “curioso poder de visualizar um cortejo”. Ele transformou a abertura do Parlamento e os exercícios militares, como o ‘Trooping of the Colour’ [NT: Uma cerimónia que os regimentos de infantaria britânicos efetuam em público], em ocasiões para roupas extravagantes, e ao morrer ressuscitou o ritual medieval no qual o corpo de uma figura pública jaz em câmara ardente e as pessoas podem ir lá prestar homenagem. Centenas de milhares de súbditos passaram pelo seu caixão em Westminster Hall em 1910, com um novo sentido de intimidade em relação ao corpo do soberano. Em 1932, Jorge V era uma figura paterna nacional, fazendo o primeiro discurso real de Natal à nação — uma tradição que persiste até hoje — numa comunicação radiofónica que Rudyard Kipling lhe escrevera.

A rainha, que tudo indica ser uma pessoa prática e pouco sentimental, compreende o poder teatral da coroa. Ao que consta, “tenho de ser vista para ser acreditada” é uma das suas frases-chave. E não há razão para duvidar de que os seus ritos funerários provocarão uma onda de sentimento coletivo. “Penso que haverá uma enorme e genuína efusão de sentimento coletivo”, diz o historiador Andrew Roberts. Terá que ver com ela, e na realidade connosco. Haverá um impulso de estar na rua, de ver com os nossos próprios olhos, de ser parte da multidão. O efeito cumulativo será conservador. “Suspeito que a morte da rainha intensificará os sentimentos patrióticos”, disse-me um pensador constitucional, “e portanto o sentimento ‘Brexit’, se quiser, intensificando o sentimento de que não temos nada a aprender com estrangeiros”.

A onda de sentimento ajudará a tapar os factos incómodos da sucessão. A reabilitação de Camilla como duquesa da Cornualha foi um discreto sucesso para a monarquia, mas a sua ascensão a rainha testará até que ponto isso vai. A Commonwealth é o outro nó a desatar. Em 1952, havia apenas oito membros na nova entidade então a formar-se sobre os contornos do império britânico. A rainha era chefe de Estado em sete deles e foi proclamada “head” [cabeça, líder] da Commonwealth para acomodar o estatuto solitário da Índia como república. Sessenta e sete anos depois, existem 36 repúblicas na organização, que a rainha tem acompanhado assiduamente ao longo do seu reinado e inclui hoje um terço da população mundial. O problema é que esse papel não é hereditário, e não existe um processo para escolher um sucessor. “É uma área completamente cinzenta”, diz Philip Murphy, diretor do Instituto de Estudos da Commonwealth na Universidade de Londres.

Desde há vários anos, o palácio tem vindo a tentar discretamente garantir a sucessão de Carlos à cabeça do bloco, na ausência de qualquer outra opção óbvia. Em outubro passado, Julia Gillard, a ex-primeira-ministra australiana, revelou que o secretário privado da rainha, Christopher Geidt, a tinha visitado em fevereiro de 2013 para lhe pedir que apoiasse a ideia. O Canadá e a Nova Zelândia também já concordaram, mas não é provável que o título seja incluído na proclamação do rei Carlos. Em vez disso, será parte do discreto lóbi internacional que terá lugar quando Londres se encher de diplomatas e presidentes após a morte da rainha. Haverá receções sérias e atarefadas no palácio. “Não estamos a falar de entretenimento. Mas temos de mostrar algum respeito pelo facto de eles terem vindo”, disse um cortesão. “Estas festas e misturas, com o meu pai ainda por enterrar, pareceram-me desadequadas e insensíveis”, escreveu Eduardo VII nas suas memórias. O espetáculo tem de continuar. Negócios misturar-se-ão com a dor.

Haverá milhares de preparações finais nos nove dias antes do funeral. Soldados percorrerão as rotas do cortejo. Orações serão ensaiadas. No D+1, Westminster Hall será encerrado e limpo, e o seu chão de pedra coberto com 1500 metros de carpete. Velas com os pavios já queimados serão trazidos da abadia. As ruas à volta serão convertidas em espaços cerimoniais. As barreiras ao trânsito no Mall serão removidas, e colocar-se-ão cercas para proteger as sebes. Existe espaço para sete mil lugares na parada dos Horse Guards e para 1345 no terraço de Carlton House. Em 1952, todos os rododendros na praça do Parlamento foram retirados e as mulheres banidas do terraço do Admiralty Arch [NT: O arco do almirantado, à entrada da Avenida Mall, que sai da praça de Trafalgar e termina no Palácio de Buckingham]. “Não há maneira de proteger os bulbos”, notou o Ministério das Obras Públicas. Dez pessoas serão escolhidas para transportar o caixão, e treinarão isso fora de vista nalgum barracão. Os membros da família real são sepultados em caixões com revestimento de chumbo. O de Diana pesava um quarto de tonelada.

A população oscilará entre tristeza e irritabilidade. Em 2002, 130 pessoas queixaram-se à BBC daquilo que acharam ser a cobertura insensível da morte da rainha-mãe; outras 1500 queixaram-se por “Casualty” [NT: Uma série de ficção em cenário de hospital] ter sido passada para a BBC2. As programações televisivas voltarão a mudar nos dias após a morte da rainha. Não desaparecerá completamente a comédia, mas a maior parte da sátira sim. Haverá reposições da comédia “Dad’s Army”, mas “Have I Got News for You” [NT: Um programa satírico sobre notícias da atualidade] não será emitido.

Seja como for as pessoas estarão suscetíveis. Após a morte de Jorge VI, numa sociedade muito mais cristã e deferente do que a atual, um inquérito da Mass Observation [NT: Observação de Massas, um organismo de investigação social fundado em 1937] mostrou que as pessoas objetavam à interminável música piegas e à cobertura reverencial. “Eles não pensam nos idosos, nos doentes, nos inválidos?”, perguntou uma mulher de 60 anos. “Tem sido terrível para eles, toda esta tristeza.” Num bar em Notting Hill, um cliente disse: “Ele agora é só merda e terra como toda a gente”, o que deu origem a uma briga. Em 1972, o escritor Brian Masters calculou que cerca de um terço das pessoas tinha sonhado com a rainha — ela representa a autoridade e as nossas mães. Pessoas que não esperam chorar vão fazê-lo.

No D+4, o caixão será transferido para Westminster Hall, onde ficará em câmara ardente durante quatro dias inteiros. A procissão a partir do Palácio de Buckingham será a primeira grande parada militar do ‘London Bridge’: pela Mall abaixo, através dos Horse Guards e passando o Cenotáfio. Uma marcha lenta semelhante, que levou a rainha-mãe a partir do palácio de St. James em 2002, envolveu 1600 pessoas e estendeu-se por 800 metros. As bandas tocaram Beethoven e a cada minuto um canhão disparava em Hyde Park. Estima-se que a rota tenha espaço para cerca de um milhão de pessoas. O plano para as fazer chegar lá é baseado na logística para os Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Pode haver cães de raça corgi. Em 1910, os presentes no funeral de Eduardo VII eram encabeçados pelo seu fox terrier, César. O caixão do seu filho foi seguido até à estação de Sandrigham por Jock, o seu pónei de caça branco. A procissão chegará a Westminster Hall mesmo em cima da hora. Assim foi preparado o timing. “O Big Ben começará a tocar quando as rodas pararem”, disse uma pessoa da televisão.

Dentro da sala, ouvir-se-ão salmos enquanto o corpo é posto num catafalco envolto em púrpura. O rei Carlos já terá regressado da sua digressão pelas nações do Reino Unido para liderar as homenagens. A esfera, o cetro e a coroa imperial serão fixadas nos seus respetivos lugares, soldados estarão de guarda, e a seguir a portas abrir-se-ão às multidões entretanto formadas lá fora, que passarão pela rainha 23 horas por dia. Com Jorge VI, vieram 305 mil súbditos. A linha tinha quase seis quilómetros. O palácio espera meio milhão para a rainha. Haverá uma espantosa fila — o supremo ritual funerário britânico, com cantinas, polícia, WC portáteis e estranhos a falarem cautelosamente uns com os outros — estendendo-se até à ponte Vauxhall, cruzando o rio e voltando pelo Albert Embankment. Os deputados saltarão diretamente para a frente.

Sob o telhado de castanheiro do Hall, tudo parecerá fantasticamente bem ordenado e consolador e desenhado com precisão milimétrica, porque assim vai ser de facto. Um relatório interno de 47 páginas compilado após o funeral de Jorge VI sugeriu ligar rolamentos metálicos ao catafalco, para suavizar a chegada do caixão. Toda a gente participará: a Força Aérea, o Exército, a Marinha Real, os Beefeaters, os gurkas. O funcionário mais sénior de cada um deles estará ao fundo do caixão, o mais jovem à cabeça. As coroas de flores no caixão serão renovadas diariamente. No velório de Churchill, em 1965, uma réplica do Hall foi instalada no salão de baile do hotel St. Ermin’s, que fica próximo, a fim de os soldados poderem praticar os seus movimentos antes de entrarem ao serviço. Em 1936, os quatro filhos de Jorge V restauraram a Vigília do Príncipe, na qual membros da família real chegam sem aviso prévio e ficam de guarda. Os filhos e os netos da rainha — incluindo mulheres pela primeira vez — farão o mesmo.

Antes da madrugada do D+9, o dia do funeral, no Hall silencioso, as joias serão retiradas do caixão e limpas. Em 1952, três joalheiros precisaram de quase duas horas para remover toda a poeira. (O ‘Estrela de África’, no cetro real, é o segundo maior diamante cortado no mundo). A maioria do país terá folga nesse dia. As lojas fecharão ou farão horários de feriado. Algumas exibirão imagens da rainha nas montras. A Bolsa não abrirá. Na noite anterior, terá havido serviços religiosos em cidades pelo Reino Unido fora. Existem planos para a realização de serviços memoriais em estádios, se necessário.

Às nove da manhã, o Big Ben tocará. O martelo do sino nessa altura está coberto com uma almofada de veludo com cerca de um centímetro de espessura, e soará em tons abafados. A distância de Westminster Hall até à abadia é de apenas algumas centenas de metros. A ocasião parecerá familiar, embora seja nova, pois a rainha será a primeira monarca britânica a ter o seu funeral na Abadia de Westminster desde 1760. Dois mil convidados sentar-se-ão lá dentro. As câmaras de televisão, escondidas em nichos de tijolo pintado, procurarão as imagens de que mais tarde nos lembraremos. Em 1965, os estivadores baixaram os andaimes em homenagem a Churchill. Em 1997, foi a palavra “Mamã” nas flores que os filhos de Diana lhe deixaram.

Quando o caixão chegar às portas da abadia, às onze horas, o país ficará em silêncio. O ruído parará. As estações de comboio cessarão os seus anúncios. Os autocarros pararão e os condutores sairão para o lado da rua. Em 1952, no momento equivalente, todos os passageiros de um voo Londres-Nova Iorque levantaram-se dos seus lugares e ficaram de pé, seis mil quilómetros acima do Canadá, e inclinaram as cabeças.

O que estava em causa era então mais claro, ou pelo menos parecia. Um rei gaguejante tinha sido parte de um acossado british way of life[forma de vida britânica] que sobrevivera a uma guerra existencial. A coroa que Churchill depositou dizia: “Pela Galhardia.” O comentador da BBC, o homem que decifrava à nação os rubis e os rituais, era Richard Dimbleby, o primeiro repórter britânico a entrar em Bergen-Belsen e a transmitir os seus horrores sete anos antes. “Quão verdadeiro é hoje o sentimento expresso por um desconhecido sobre o seu amado pai”, murmurou Dimbleby, descrevendo o velório de milhões. “O crepúsculo da sua morte tingiu o céu do mundo inteiro.”

As trombetas e a antiguidade eram prova da nossa sobrevivência; e a jovem filha do rei governaria a paz. “Estas cerimónias reais representavam a decência, a tradição e o dever público, em contraste com o horror do nazismo”, como um historiador me disse. A monarquia tinha trocado o poder por teatro, e, no rescaldo da guerra, a ilusão tornou-se mais poderosa do que alguém teria imaginado. “Foi restauradora”, disse-me Jonathan Dimbleby, o filho e biógrafo de Richard.

O irmão, David, estará provavelmente ao microfone da BBC desta vez. A questão é saber o que significam hoje os sinos e os emblemas e os arautos. Em que ponto se torna ridícula a pompa de uma monarquia imperial nas circunstâncias de uma nação diminuída? “A preocupação”, disse um historiador, “é que sejam só animais de circo”.

Se a monarquia existe como teatro, então esta dúvida faz parte do drama. Eles ainda vão conseguir? Sabendo tudo o que sabemos em 2019, como defender que uma única pessoa possa conter a alma de uma nação? Mas a monarquia não é para responder a tais questões. É para continuar. “Quanto da nossa vida gastamos a representar”, costumava dizer a rainha-mãe.

Dentro da abadia, o arcebispo falará. Durante as orações, as televisões evitarão mostrar rostos da realeza. Quando o caixão voltar a emergir, os que o transportam colocá-lo-ão na carruagem militar verde que foi usada para o pai da rainha, e o pai dele e o pai do pai. 138 marinheiros inclinarão as cabeças e puxarão. A tradição de ser levado pela Marinha Real começou em 1901, quando os cavalos no funeral de Vitória, todos brancos, ameaçaram escapar na estação de Windsor e um contingente de jovens marinheiros interveio para puxar o caixão no lugar deles.

A procissão seguirá para o Mall. Em 1952, a Força Aérea Real ficou em terra, por respeito para com Jorge VI. Em 2002, às 12h45, um bombardeiro Lancaster e dois Spitfires voaram sobre o cortejo para a sua mulher e inclinaram as asas. As multidões serão profundas para Isabel II. Ela terá tudo. De Hyde Park Corner, o carro funerário percorrerá 36 quilómetros por estrada até Windsor Castle, onde repousam os corpos dos soberanos britânicos. O pessoal da casa real estará à espera, de pé na relva. E então os portões do claustro fechar-se-ão e as câmaras deixarão de transmitir. Dentro da capela, o elevador para a cripta real descerá, e o rei Carlos deitará uma mão-cheia de terra vermelha retirada de uma taça dourada.

texto originalmente publicado na edição de 30/03/2019 da revista E do Expresso