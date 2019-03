O tempo de Al Gore

A passagem do tempo é um processo imparável: avança-se uma fração de segundo de cada vez e, quase sem darmos por isso, já temos 69 anos, como Al Gore. Uma década depois de ter sido protagonista do oscarizado documentário "Uma Verdade Inconveniente", que lhe valeu um Nobel da Paz (em conjunto com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU), o antigo vice-presidente dos Estados Unidos — que ficou conhecido por ter perdido a eleição presidencial de 2000 apesar de ter tido mais votos do que o seu adversário, George W. Bush — tem agora o cabelo quase inteiramente tingido de branco e a cara mais redonda e enrugada. O tempo meteorológico, por outro lado, é bem menos linear: ora faz chuva, ora faz sol, e, por vezes, andamos de t-shirt à noite quando já deveríamos estar a usar casacos aconchegantes. Diz-se que a culpa é das alterações climáticas, mas, na verdade, ela é de todos nós — por dia despejamos na atmosfera, "como se ela fosse um esgoto aberto", 110 milhões de toneladas de gases que provocam o aquecimento global. A boa notícia é que, ao contrário do tempo cronológico, este processo não é irreversível: "Vamos vencer! Vamos resolver a crise climática", assegura-nos Gore, que falou em exclusivo ao Expresso antes de vir a Lisboa na próxima semana, onde será cabeça de cartaz da Web Summit.

"Agora temos todas as soluções de que necessitamos para lidar com este problema. Portugal está a ajudar a mostrar o caminho. No ano passado, esteve quatro dias seguidos em que dependeu exclusivamente de fontes de energias renováveis. Nos EUA, três quartos da nova energia gerada veio do sol e do vento, quase nada do carvão. Por todo o mundo, estas soluções emergentes estão a expandir-se muito mais rapidamente do que esperávamos." No seu novo documentário e no livro homónimo, "Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder", Gore traça um cenário que é, ao mesmo tempo, mais devastador, mas também mais otimista.

Basta olhar para o ano passado: foi o mais quente de sempre, mas também se bateram recordes de instalação de energias renováveis. Na última década, o preço das energias solar e eólica caiu tanto que, em algumas regiões do planeta, são já mais baratas do que a eletricidade proveniente de combustíveis fósseis, que ainda representa 80% do que consumimos.

Há, por isso, uma mensagem de esperança que atravessa o filme — que passou a semana passada pelo festival de cinema documental Doclisboa —, mas isso não significa que algumas das previsões quase apocalípticas que Gore fez há mais de uma década não se tenham confirmado. Quando o primeiro documentário saiu, em 2006, a cena provavelmente mais criticada por alguns céticos foi uma animação onde se via como uma tempestade marítima combinada com o aumento do nível do mar inundaria o Memorial do 11 de Setembro, em Nova Iorque. "Uma Sequela Inconveniente" mostra como a profecia se tornou realidade na noite de 29 de outubro de 2012, aquando do furacão "Sandy". Noutra cena do filme, Gore caminha de galochas na baixa de Miami, com as ruas invadidas pela água do mar e por peixes num dia de sol (a cidade lidera agora a lista de metrópoles com bens em risco devido à subida do nível do mar).

As estatísticas não deixam margem para dúvidas: 16 dos 17 anos mais quentes de sempre tiveram lugar nos últimos 17 anos. Recordes de temperaturas elevadas são batidos constantemente, as vagas de calor tornaram-se cada vez mais comuns, a seca e a subida das temperaturas contribuíram para "um aumento dramático dos incêndios", que se estão a tornar muito maiores e a ocorrer com muito mais frequência (Gore aproveita a conversa com o Expresso para enviar as suas condolências às famílias das vítimas dos fogos em Portugal). Em algumas zonas do planeta, as estradas estão literalmente a derreter — numa cena, pessoas tentam descolar os sapatos do alcatrão ao atravessar uma rua na Índia. Ao mesmo tempo, o aumento da temperatura está a acelerar o degelo em regiões como a Gronelândia e a Antártida, onde, em 2015, os cientistas registaram uma medição de 17,50 C.

Outro dado igualmente impressionante: estamos a encurralar tanta energia de calor na atmosfera como a que seria libertada se 400 mil bombas atómicas semelhantes à de Hiroshima explodissem todos os dias. Mas quase poderíamos dispensar a estatística. A Natureza lembra-nos a toda a hora que os fenómenos meteorológicos extremos se estão a tornar cada vez mais extremos devido ao impacto das alterações climáticas. Por exemplo, Houston, no Texas, foi atingida em poucos meses por duas tempestades que só deveriam ocorrer a cada 500 anos. Os telejornais quase parecem o "Livro do Apocalipse", ilustra Gore.

"As consequências desta energia extra estão a ficar cada vez mais evidentes, com tempestades mais fortes e aguaceiros extremos, cheias mais destrutivas e deslizamentos de terra, secas mais longas e profundas, problemas agrícolas, grandes fogos florestais, doenças tropicais atingindo áreas populosas, derretimento do gelo e aumento do nível do mar e tudo mais."

Um assalto à razão

Num mundo onde a razão imperasse, estes eventos seriam impossíveis de ignorar. Seriam suficientes para haver um consenso alargado para acabar com os combustíveis fósseis, mas os motores de pesquisa na internet, as redes sociais e até mesmo o YouTube foram invadidos nos últimos anos por uma narrativa negacionista financiada pelos grandes poluidores. Segundo o diário "The New York Times", a própria Administração de Donald Trump tem travado "uma guerra contra a ciência". Um exemplo entre muitos: o homem escolhido para a Agência de Proteção Ambiental, Scott Pruitt, disse duvidar que as emissões de dióxido de carbono sejam a principal causa do aquecimento global, contrariando dados divulgados pelo próprio organismo que dirige. Logo no início do documentário, que mostra vários excertos de emissões de TV onde o aquecimento global é ridicularizado, um jornalista da Fox News compara Gore ao propagandista nazi Joseph Goebells.

O antigo braço-direito de Bill Clinton descreve este movimento como "um assalto à razão", comandado pelos interesses empresariais e pelos bilionários que financiam as campanhas políticas e cujos modelos de negócio ficarão gravemente prejudicados com a redução da dependência dos combustíveis fósseis. Para ilustrar a sua ideia, socorre-se de um velho ditado do Tennessee: "Se vires uma tartaruga em cima de uma cerca, podes ter a certeza que ela não subiu sozinha." A analogia é óbvia: se vemos estes níveis de negação das alterações climáticas, podemos ter a certeza que eles não se propagaram sozinhos.

Há mais de uma década que Gore combate esta desinformação e, em alguns casos, o problema agravou-se, aproveitando-se do ruído nas redes sociais.

Algo semelhante aconteceu quando a indústria do tabaco tentou desacreditar o consenso que relacionava o tabagismo com o cancro do pulmão, chegando ao cúmulo de contratar atores que se faziam passar por médicos em anúncios e diziam às pessoas que era seguro fumarem. É um tema sensível para Gore, cuja irmã, Nancy, que fumava dois maços por dia, morreu em 1984 vítima de cancro do pulmão. Como consequência, a família abandonou a plantação de tabaco na sua quinta em Carthage, no Tennessee, e o então político deixou de aceitar donativos de interesses relacionados com o tabaco.

"A nossa democracia foi pirateada", repete agora em todas as oportunidades que tem. Quando conversámos pela primeira vez, há quatro anos, a propósito do seu livro "O Futuro", esta já era uma das suas grandes preocupações. "Certos interesses económicos nos EUA descobriram que usando muito dinheiro através de donativos para as campanhas eleitorais podiam tomar conta das operações da democracia americana e, sempre que quiserem, parar uma proposta de reforma que poderá ir contra aquilo que desejam. A chave desse processo é o papel do dinheiro na política." A este propósito, Gore — que não perde uma oportunidade de lançar mão de uma boa citação — pede emprestadas as palavras ao romancista americano Upton Sinclair: "É difícil fazer com que um homem perceba algo se lhe pagam para não perceber isso." A frase encaixa na perfeição no atual cenário de financiamento de campanhas eleitorais.

"O grande capital é ainda a grande influência corruptora que degradou a democracia americana e espero que sejamos capazes de mudar isso nos próximos anos." Mas de quem é, afinal, a mão invisível por detrás desta desinformação? O antigo nº 2 da Casa Branca não hesita em apontar o dedo aos irmãos Koch, magnatas do petróleo que são donos da segunda maior empresa privada dos EUA e financiadores da extrema-direita no país. São eles, segundo um relatório do think tank britânico InfluenceMap, quem mais dinheiro injeta na campanha para negar as alterações climáticas. Mas não estão sozinhos. Gore acusa ainda a ExxonMobil, o maior gigante petrolífero do mundo, de ter doado 250 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros) a grupos empenhados na oposição à teoria do aquecimento global. O antigo presidente executivo da empresa, Rex Tillerson, foi escolhido por Trump para secretário de Estado (o equivalente nos EUA a um ministro dos Negócios Estrangeiros), cargo ocupado na Administração Obama por Hillary Clinton, no primeiro mandato, e por John Kerry, no segundo.

Ao todo, segundo Gore, os grandes poluidores gastaram entre um e dois mil milhões de dólares (entre 850 milhões e 1,7 mil milhões de euros) para instalar a dúvida e fazer com que as pessoas percam o sentimento de urgência na resolução deste problema. Por isso, "para resolver a crise climática", diz, é "preciso resolver primeiro a crise da democracia", diminuindo a dependência das campanhas políticas dos grandes lóbis. A solução pode estar no mesmo território onde essas falsas narrativas encontram terreno fértil: a internet.

"Estou bem consciente de que muitos acreditam que a internet e as redes sociais se tornaram uma parte importante do problema. Mas, nas eleições do ano passado, um desenvolvimento que nos dá alguma esperança foi o facto de a campanha de Bernie Sanders — quer se concorde com a agenda dele ou não — ter demonstrado que é possível organizar uma campanha nacional credível e potencialmente bem sucedida sem receber grandes somas de dinheiro de lóbis ou milionários, dependendo exclusivamente de pequenos donativos na internet".

O engodo de Trump

A desilusão do eleitorado com a política ajudará a explicar o fenómeno da eleição de Donald Trump? "Em parte, mas não é a explicação toda". Gore lembra que a ascensão dos populistas é um fenómeno global. Cita os casos de Rodrigo Duterte, nas Filipinas, de Viktor Orbán, na Hungria, de Recep Tayyip Erdogan, na Turquia, do 'Brexit', das recentes eleições na Áustria, com a ascensão da extrema-direita... Uma das causas da instabilidade política, defende, está na estagnação salarial desde meados dos anos 70 e no rápido crescimento da desigualdade de rendimentos, cada vez mais concentrados nos detentores do capital e menos na mão de obra.

"Tanto a globalização como o desenvolvimento tecnológico levaram a que muitas famílias da classe média sentissem que não beneficiam devidamente do crescimento da economia. A globalização tem uma força centrífuga que levou empregos para geografias com salários baixos. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento gradual da automação inteligente está aparentemente a desafiar 200 anos de teoria económica, que nos diz que a automatização cria sempre mais empregos do que aqueles que elimina. Isso poderá já não ser válido." Nos EUA, este processo foi disfarçado "pela rápida acumulação de dívida" por parte de dezenas de milhões de pessoas, sobretudo crédito imobiliário, "emergindo uma bolha que rebentou mesmo quando Barack Obama foi eleito". Foi uma tempestade perfeita para Trump, uma estrela da reality TV "e mestre das redes sociais", que "tirou partido de um sistema democrático degradado para fazer promessas que enganaram muitas pessoas".

"Obama fez um excelente trabalho, mas, dada a grande recessão, a ênfase das suas políticas foi necessariamente colocada em recuperar a economia. Só que isso ocorreu a um ritmo que não produziu as grandes mudanças que muitos dos seus apoiantes esperavam. Hillary Clinton, com todas as suas virtudes e qualificações, não conseguiu apresentar-se como uma candidata de mudança, pois prometia uma continuação das políticas bem-sucedidas de Obama. Isso era menos atrativo do que as promessas extravagantes de Trump, que prometeu mudar tudo para melhor. Disse que ganharíamos tanto [a todos os níveis, da economia às forças armadas] que nos cansaríamos de ganhar [risos]." Conseguirá o Presidente cumprir o seu mandato até ao fim? "Ninguém sabe a resposta a essa pergunta, mas é possível que ele não cumpra a totalidade do seu mandato. O conselho independente que está a investigar os alegados delitos de Trump e da sua equipa [em particular a alegada ingerência russa nas presidenciais] tem sido muito secretivo, como é apropriado num caso destes. Temos menos de um ano desta experiência com Trump. Na ciência e na medicina, algumas experiências são terminadas mais cedo por razões éticas. Esta também pode sê-lo, mas é impossível prever."

Revolução imparável

"Uma Sequela Inconveniente: A Verdade ao Poder" é um retrato humanizado da figura de Al Gore, apresentado quase como um Messias das alterações climáticas.

A equipa de filmagens, liderada pelos realizadores Bonni Cohen e Jon Shenk, acompanhou-o durante dois anos, seguindo os seus passos por todo o mundo, de França à Gronelândia e às Filipinas. Ao longo do filme vemo-lo a visitar locais atingidos por fenómenos climáticos violentos, a tentar persuadir líderes mundiais, a reunir-se com empresários de energias renováveis, a formar ativistas. É um homem numa missão para salvar o planeta.

O documentário mostra, por exemplo, o papel fundamental que ele teve nos bastidores para desbloquear o histórico Acordo de Paris, no qual todas os países, à exceção da Síria, se comprometeram em tomar medidas para reduzir a zero as emissões de gases de efeito de estufa o mais cedo possível na segunda metade deste século. Perante as reservas da Índia, Gore convenceu Lyndon Rive, cofundador da empresa norte-americana SolarCity, a ceder àquele país a patente dos seus mais recentes painéis solares, para que este conseguisse cumprir o objetivo de, até 2030, gerar 40% da sua energia a partir de fontes não poluentes.

O tratado entrou em vigor a 4 de novembro de 2016, mas o documentário termina com um contratempo: a decisão de Donald Trump retirar os EUA do acordo, pondo fim aos programas federais para reduzir as emissões. A decisão não tem efeitos imediatos — nenhum país pode retirar-se do acordo antes de 4 de novembro de 2020, ou seja, praticamente até ao final do mandato de Trump —, mas o antigo vice-presidente temeu que o exemplo pudesse ser seguido por outros estados. Ao invés, o que aconteceu a seguir lembra uma lei da Física: "Cada ação produz uma reação igual e oposta." "Temi que outras nações usassem a decisão de Trump como uma desculpa para seguirem o mesmo caminho, mas isso não aconteceu. Na realidade, no dia a seguir ao seu discurso, todas disseram que se mantinham no Acordo de Paris. Nos EUA, estados como a Califórnia, Nova Iorque e muitos outros também o fizeram; centenas de cidades, incluindo algumas das maiores, anunciaram que mantinham o seu compromisso, muitas delas estão empenhadas em depender 100% de energias renováveis; talvez ainda mais significativo, milhares de líderes empresariais anunciaram que iriam cumprir os termos do acordo, independentemente do que Trump diga. Como resultado disso, é hoje claro que os EUA não vão apenas cumprir os compromissos que assumiram em Paris, vão excedê-los." O poeta americano Wallace Stevens escreveu uma das frase favoritas de Gore: "Depois do último não virá um sim e desse sim depende o futuro do mundo." A revolução das renováveis "vai avançar independentemente de Donald Trump" e é imparável.

Países como a China e a Índia, dois dos maiores poluidores do planeta, estão também a caminho de exceder "largamente" os compromissos que fizeram. Apesar do crescimento da economia mundial, as emissões de dióxido de carbono estabilizaram e em muitos países, como Portugal, estão em queda. No Reino Unido, por exemplo, estão no nível mais baixo desde o século XIX. Porém, sublinha Gore, a mudança pode ser muito mais rápida com as políticas certas. Dá um exemplo do muito caminho que ainda é preciso percorrer: os subsídios para a queima de combustíveis fósseis são ainda 40 vezes superiores aos subsídios para as energias renováveis e limpas.

Uma missão com 40 anos

Gore tem 10 pessoas que trabalham com ele em Nashville, pesquisando diariamente na internet e noutros meios de comunicação pelas últimas novidades científicas relacionadas com o aquecimento global, os mais recentes fenómenos climáticos e os últimos progressos da indústria das renováveis. A sua apresentação em Powerpoint, que foi a base de "Uma Verdade Inconveniente", é atualizada praticamente todos os dias. É com ela que corre o mundo e espalha a sua palavra sobre a urgência de enfrentar este desafio.

Ao mesmo tempo, tem formado milhares de outras pessoas para juntarem a sua voz à dele. Em 2006, depois do sucesso do primeiro documentário, reuniu 50 pessoas no celeiro da sua quinta no Tennessee e preparou-as para falarem nas suas comunidades sobre a crise climática. Nascia assim o Climate Reality Project, uma organização sem fins lucrativos que tem hoje mais de 12 mil ativistas espalhados por 136 países, incluindo Portugal. A diplomata da ONU Christiana Figueres, que chefiou as negociações para o Acordo de Paris, foi uma das participantes da segunda sessão de formação no celeiro de Gore.

Os mais distraídos poderão pensar que o tema foi para Gore uma mera forma de lidar com a frustração de ter perdido as eleições presidenciais de 2000 apesar de ter tido mais de meio milhão de votos do que George W. Bush, mas a verdade é que esta tem sido uma preocupação de toda a sua carreira.

Quando chegou ao Congresso americano, em 1977, aos 28 anos, apenas sete depois de se ter licenciado em Harvard, tentou logo saber o que estava a ser feito para lidar com a ameaça do aquecimento global. "Fiquei surpreendido por descobrir que não estava a ser feito absolutamente nada", conta.

Apaixonara-se pelo tema durante a universidade, num curso com Roger Revelle, um dos primeiros cientistas a fazer soar o alarme da subida dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Gore pediu autorização para organizar no Congresso a primeira audiência sobre alterações climáticas e convidou o seu antigo professor para tentar persuadir os colegas da importância de tomar medidas para lidar com a ameaça. Estava ainda longe de imaginar que esta missão acabaria por assumir "um papel tão proeminente" na sua vida.

"Ingenuamente, esperava que os meus colegas tivessem o mesmo tipo de epifania que eu tive ao ouvir aquele grande homem. Foi um pouco tolo da minha parte não entender que uma declaração a uma comissão do Congresso é muito diferente de um curso universitário completo. Na desilusão que se seguiu a essa audiência, comecei a questionar-me pela primeira vez como é que esta verdade científica podia ser comunicada de forma a alertar para o sentido de urgência e estimular uma busca por soluções imediatas." Filho de um antigo senador e de uma advogada, uma das primeiras mulheres a licenciar-se em Direito na Universidade Vanderbilt, em Nashville, Gore cresceu a ouvir os pais debater as virtudes da democracia americana à mesa e pensou seguir as pisadas do pai, que serviu durante 18 anos no Senado e levava o filho muitas vezes com ele. Apesar de ter ponderado licenciar-se em Inglês e escrever romances, escolheu Administração Pública, mas a Guerra do Vietname — de que o seu pai foi um empenhado opositor — acabou por abalar a sua confiança na democracia e decidiu-se por outra carreira: o jornalismo. "Naquela altura, fiquei profundamente afetado pela falta de honestidade dos Presidentes Lyndon Johnson e Richard Nixon. Fez-me sentir que a política talvez estivesse estragada e que era melhor para mim seguir outro caminho." Dos mais de mil licenciados em Harvard em 1969, só cerca de uma dúzia foram para o Vietname.

Apesar de ser contra o conflito, Gore foi um deles. Alistou-se no final do curso para cumprir o seu dever cívico, mas também para não dar trunfos aos opositores do pai, que procurava a reeleição para o Senado (acabaria por perder). Serviu na guerra de janeiro a maio de 1971, como jornalista.

"Andava com uma M16 numa mão e um lápis na outra." Quando regressou, foi trabalhar como repórter no jornal "The Tennessean".

"Fui destacado para cobrir a câmara municipal de Nashville. Essa experiência fez-me perceber que poderia ser capaz de tomar melhores decisões do que algumas das pessoas sobre as quais escrevia. Por isso, quando em 1976 ficou vago um lugar no Congresso decidi entrar na corrida. Os meus pais e os meus amigos mais próximos ficaram muito surpreendidos, porque não tinha dado nunca nenhuma indicação de que tinha essa ambição. Eu próprio fiquei um pouco surpreendido por essa vontade ter surgido quase imediatamente quando o lugar ficou vago na minha cidade natal." Depois de 16 anos no Congresso e oito como vice-presidente de Bill Clinton, Gore abandonou a política ativa depois da derrota frente a Bush em 2000.

Como "um político em recuperação", habituou-se a lidar com a tentação: é frequentemente convidado para voltar, mas garante que a cada dia que passa tem menos hipótese de recair. O seu tempo agora é outro.

O tempo perguntou a Gore quanto tempo o mundo tem. Gore respondeu ao tempo que o mundo tem tanto tempo quanto o mundo quiser. O futuro está nas nossas mãos, mas o tempo é de agir e não de ficar a olhar para o relógio.

A conversa com Al Gore teve lugar a 26 de outubro, antes de ser conhecido o relatório anual da Organização Mundial de Meteorologia sobre as emissões de dióxido de carbono. Os resultados, divulgados no início desta semana, arrefecem o otimismo do Prémio Nobel da Paz de 2007: a concentração de CO2 na atmosfera cresceu a um ritmo 50 vezes superior ao da última década, atingindo níveis que não se verificavam há "três a cinco milhões de anos". Os cientistas alertam que se nada for feito para reverter esta tendência a temperatura do planeta vai subir para níveis muito perigosos até ao final do século.