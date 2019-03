Baleia azul, o jogo de automutilação que foi uma “epidemia” entre os adolescentes

Na semana em que novos receios surgiram por causa do jogo online Momo, o Expresso republica um artigo da edição de 6 de maio de 2017 do Expresso sobre o Baleia Azul. Na altura, o jogo tinha pouca adesão em Portugal, mas os especialistas alertavam que poderia crescer rapidamente

O jogo da Baleia Azul, que incita jovens à automutilação e ao suicídio, é apenas a ponta do icebergue. Em Portugal, o número de rapazes e raparigas atendidos nas urgências por cortarem o corpo com facas, lâminas e X-atos, queimarem a pele com cigarros ou outros “comportamentos autolesivos” não tem parado de crescer nos últimos anos. No total, estima-se que cerca de 70 mil adolescentes portugueses já se automutilaram. Na maior urgência de pedopsiquiatria a nível nacional, que funciona no Hospital Dona Estefânia (HDE), em Lisboa, fala-se numa “epidemia”.

“Sempre houve jovens que se automutilam mas não com este carácter epidémico a que agora estamos a assistir. Nos últimos dois a três anos os comportamentos autolesivos e as tentativas de suicídio têm vindo sempre a aumentar. É um fenómeno muito generalizado e disseminado em todo o país. Tanto nos chegam jovens do interior como dos meios mais urbanos”, diz Augusto Carreira, diretor da Unidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do HDE.

Segundo a última edição do estudo ‘Health Behaviour in School-aged Children’, realizado pela Organização Mundial da Saúde em 45 países da Europa e América do Norte, 20,3% dos adolescentes portugueses entre os 13 e os 15 anos já tiveram comportamentos autolesivos, o que corresponde a 67 mil jovens, num universo de 331 mil daquela faixa etária.

Divulgado no ano passado, o estudo — coordenado em Portugal pela investigadora Margarida Gaspar de Matos a partir de um inquérito a seis mil alunos de todo o país — revela que a grande maioria dos jovens que se magoaram intencionalmente afirmou sentir-se “triste” e “farto”.

Outro estudo, realizado em 2014 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), dá conta de que 13,5% dos rapazes e raparigas entre os 14 e os 18 anos da Grande Lisboa já se automutilaram ou pensaram fazê-lo.

“Numa turma de trinta alunos é fácil encontrar dois ou três que já o fizeram”, alerta o psiquiatra Diogo Guerreiro, professor da FMUL e coautor do estudo. Este tipo de comportamentos é mais comum nas raparigas (10,5% contra 3,3% nos rapazes) e está quase sempre associado a casos de ansiedade e depressão.

O DESAFIO FINAL DA BALEIA AZUL

O fenómeno é muito mais abrangente do que o jogo Baleia Azul, que surgiu há pouco tempo na Rússia e está ligado ao suicídio de vários jovens um pouco por todo o mundo. Nas últimas duas semanas foram noticiados quatro casos de adolescentes que se automutilaram em Portugal, alegadamente por estarem envolvidos neste jogo, disseminado através da internet e que consiste num conjunto de 50 desafios diários, como subir a um telhado ou cortar a pele com uma lâmina, e que termina com um apelo direto ao suicídio. “Tira a tua própria vida”, é a tarefa final ordenada aos jogadores por um anónimo, conhecido como curador e que recruta os participantes nas redes sociais.

Uma jovem de Matosinhos, internada esta semana com ferimentos nos braços e no peito, é o caso mais recente investigado pela Polícia Judiciária, que já abriu outros três inquéritos em Setúbal, Portalegre e Faro. Todas as noites, entre a meia-noite e as 4 da manhã, a adolescente recebia instruções através do telemóvel de um homem de 23 anos que lhe ordenava, entre outras coisas, ver filmes de terror ou fazer cortes no corpo. “Há curadores de todos os países, incluindo portugueses. Não há fronteiras no ciberespaço. O fenómeno começou nas redes sociais russas, teve ascendência no Brasil e espalhou-se para outros países como Portugal”, revela Carlos Cabreiro, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UNC3T), da PJ, que admite a dificuldade em investigar estes casos (ver entrevista).

As autoridades estão a tentar traçar o perfil psicológico das vítimas e a investigar o seu passado para perceber se já tinham tido algum tipo de comportamentos autolesivos. O psiquiatra Daniel Sampaio não tem dúvidas de que os jovens que aderem ao jogo estão fragilizados e em grande sofrimento psicológico. “Ninguém se automutila ou tenta suicidar-se por causa de um jogo. Quem o faz tem um comportamento depressivo, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento com os pares e habitualmente atravessa uma fase particularmente vulnerável. Por exemplo, uma crise familiar ou uma rutura afetiva. A automutilação é uma forma de expressar todo esse sofrimento, substituindo uma dor psíquica indefinida por uma dor física localizada”, explica.

É um comportamento há muito conhecido na psiquiatria mas está a ganhar dimensão nos últimos anos. “As formas extremas de manifestar mal-estar tornaram-se mais frequentes”, acrescenta Daniel Sampaio. É neste contexto que jogos como o da Baleia Azul podem ser tão perigosos.

#AUTOMUTILAÇÃO NAS REDES SOCIAIS

Apesar de o número de vítimas deste jogo ser ainda “muito restrito”, os psiquiatras alertam para o risco de crescer rapidamente com a mediatização de que está a ser alvo devido a um possível efeito de contágio, à semelhança do que acontece com o suicídio, que tende a aumentar quanto mais for noticiado. “Um dos principais fatores de risco é a exposição a outros jovens que têm estes comportamentos. O risco é muito elevado quando há partilha destas imagens nas redes sociais”, explica Diogo Guerreiro.

No Tumblr, uma rede social particularmente utilizada pelos mais novos, é fácil encontrar centenas de imagens de cortes feitos no corpo e partilhadas por jovens com hashtags(palavras-chave) como #suicida #morte #dor #sofrimento #automutilação ou #laminas e habitualmente acompanhadas de frases de teor depressivo. “Eu sei que se morrer amanhã não farei falta”, escreveu esta semana uma adolescente. Teve 3286 notas (o equivalente a likes no Facebook).

Quando se pesquisa por alguma daquelas palavras-chave ou outras equivalentes aparece automaticamente um alerta de uma linha telefónica de prevenção do suicídio que não impede, no entanto, o acesso às imagens chocantes. Nesta rede social que aloja blogues há páginas inteiras e fóruns de discussão exclusivamente dedicados a este tema onde os participantes são sobretudo adolescentes.

“As redes sociais e a internet são o campo de disseminação destas práticas. Há uma união virtual de jovens que se automutilam”, avisa Augusto Carreira, diretor do serviço de pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefânia. Só no ano passado, 274 adolescentes deram entrada nas urgências do HDE por tentativa de suicídio e comportamentos autolesivos. Estes casos já representam um quinto (20,4%) do total de atendimentos; há três anos, representavam 17%, segundo um estudo longitudinal de monitorização das urgências naquela unidade.

O especialista explica que nos últimos anos se verificou uma alteração progressiva das formas de sociabilização dos mais jovens, que estão cada vez mais a substituir o mundo real pelo mundo virtual. “Dizem que têm muitos amigos e que falam diariamente com eles, mas depois apercebemo-nos de que se referem a pessoas que nunca viram e que só conhecem na internet. Nos intervalos das aulas, em vez de conviverem estão, cada um por si, agarrados ao telemóvel”, relata.

13% DE JOVENS MEDICADOS

O crescente isolamento dos jovens, o início cada vez mais precoce da vida sexual e do consumo de álcool e outras substâncias, o aumento da dependência da internet e dos jogos online e o acesso sem limites a conteúdos de carácter sexual ou de violência antes de terem capacidade emocional para os processar são alguns dos fatores apontados pelos especialistas para explicar o aumento dos casos de depressão e ansiedade entre os jovens, que estão na origem dos comportamentos autolesivos.

Só em 2015 (últimos dados disponíveis), foram prescritas 131.167 embalagens de tranquilizantes a crianças e jovens em Portugal, um número que tem vindo sempre a crescer nos últimos anos. Segundo um estudo do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 13% dos adolescentes portugueses estão medicados com este tipo de fármacos para problemas como ansiedade e depressão.

“Os adultos estão a perder os adolescentes para um mundo subterrâneo da internet que é muito inquietante. Isto tem vindo a acontecer de uma forma lenta, mas continuada, e quando demos por isso já apanhámos as suas consequências mais extremas”, alerta Augusto Carreira.

CONSELHOS PARA OS PAIS

Esteja atento a mudanças de comportamento dos jovens, nomeadamente a sinais que revelem ansiedade ou depressão como alteração dos hábitos alimentares ou do sono, afastamento da família e dos amigos, desmotivação e desinteresse em relação à escola e a outras atividades ou pesadelos recorrentes, por exemplo.

Repare no corpo do seu filho e fique alerta se usar sempre calças ou camisolas de manga comprida, mesmo em dias de calor. Os cortes são, quase sempre, realizados ao longo dos braços e pernas.

Evite que ele leve o smartphone ou o tablet para o quarto à noite e tente perceber com quem se relaciona nas redes sociais. Fique atento se o jovem procura esconder o seu telemóvel ou quer sempre ficar sozinho no computador.

Mantenha o máximo de diálogo com os seus filhos, explicando com pedagogia os riscos da internet e de aceitar desconhecidos nas redes sociais.

Se suspeitar que o jovem tem algum tipo de comportamento autolesivo procure ajuda dos especialistas, nomeadamente junto dos serviços de pedopsiquiatria. E avise as autoridades, caso suspeite que o adolescente está envolvido no jogo da Baleia Azul ou outros semelhantes que o possam pôr em risco.

Este artigo saiu originalmente na edição do Expresso de 6 de maio de 2017 com o título "Automutilação é “epidemia” entre os adolescentes".