Termos e Condições da Campanha

Esta campanha é válida até 12/09/2022 e exclusiva para novos assinantes e assinantes atuais do Expresso no formato digital.

ASSINATURA DIGITAL :

Assinatura 3 SEMANAS – receba 3 edições pelo preço de 5,99€ que corresponde a 55,6% de desconto sobre PVP*. Para sua comodidade, após o período inicial de 3 edições, a sua assinatura irá renovar automaticamente por 3 edições com valor total de 5,99€; Assinatura 1 ANO – receba 52 edições pelo preço de 78,00€ que corresponde a 66,5% de desconto sobre PVP*. Para sua comodidade, após o período de 1 ano, a sua assinatura irá renovar automaticamente pelo mesmo período e valor; Assinatura 2 ANOS – receba 104 edições pelo preço de 139,99€ que corresponde a 70,1% de desconto sobre PVP*. Para sua comodidade, após o período de 2 anos, a sua assinatura irá renovar automaticamente pelo mesmo período e valor.

*PVP: Preço Venda de uma edição do Jornal Expresso: 4,5€



Ao abrigo da nossa Garantia de satisfação, se não ficar totalmente satisfeito, poderá cancelar a sua assinatura no prazo máximo de 14 dias após o início ou renovação da mesma, através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente ou se preferir utilizando o nosso formulário de resolução disponível aqui.

Após o período de livre resolução, o cliente tem a possibilidade de cancelar a sua assinatura em qualquer momento através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente. A assinatura será cancelada a partir da edição em que termina o período pago e mais nenhum valor será cobrado. Não serão efetuados reembolsos de valores de assinatura respeitantes a períodos já pagos.

1. Informações sobre conteúdos e produtos

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento dos conteúdos da marca Expresso para outros fins, que não o uso estritamente pessoal, sem autorização prévia escrita concedida pela Impresa.

O não cumprimento do acima descrito reflete uma conduta ilícita e punível por lei, tipificada como crime de usurpação no Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.

A Impresa pode, a qualquer momento, alterar todas as informações e imagens ao Jornal Expresso, incluindo o preço e condições de venda.

2. Propriedade Intelectual e Industrial

A marca Expresso® é uma marca registada da Impresa. Qualquer uso ou reprodução não autorizada da marca é expressamente proibida.

Todos os textos, comentários, logótipos, marcas, softwares, vídeos, ilustrações, obras, webdesigns e imagens reproduzidos ou representados da marca Expresso encontram-se devidamente protegidos por direitos de propriedade intelectual para todo o mundo. Desta forma, e nos termos do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos e demais legislação aplicável, apenas será autorizado o seu uso para fins privados, sem prejuízo de disposições mais limitativas constantes da mencionada legislação. Qualquer reprodução ou representação total ou parcial do site www.expresso.pt ou dos elementos nele incluídos é estritamente proibida e conduzirá ao cancelamento imediato do registo do Cliente no Site do Expresso e, bem assim, ao eventual recurso, por parte da Impresa, aos meios legais competentes contra quem assim atuar.

O Cliente compromete-se a respeitar na íntegra os referidos direitos, assim como coibir-se de praticar quaisquer atos que possam violar a lei, tais como a reprodução, a comercialização, a transmissão ou a colocação à disposição do público desses conteúdos ou quaisquer outros atos não autorizados que tenham por objeto os mesmos conteúdos.

O Cliente reconhece que todo o conteúdo que conste na publicidade, destaque, promoção ou menção de qualquer patrocinador ou anunciante está protegido pelas leis relativas a direitos de autor e direitos conexos, pelas leis relativas a propriedade industrial e outras leis de proteção de propriedade, pelo que qualquer utilização desses conteúdos apenas poderá ocorrer ao abrigo de autorização expressa dos respetivos titulares.

3. Obrigações dos Clientes

O Cliente compromete-se a respeitar e a cumprir os presentes termos e condições de utilização, designadamente:

1. A abster-se de introduzir, armazenar ou difundir através do site conteúdos difamatórios, obscenos, injuriosos, xenófobos e/ou de qualquer outra índole que violem os princípios gerais de direito e a ordem pública;

2. A guardar e manter confidencial a sua senha de entrada no site, de forma a obstar que terceiros acedam à sua conta na www.expresso.pt;

3. A não usar identidades falsas ou imitar terceiros;

4. A facultar a sua morada e dados pessoais de modo a que a Impresa possa enviar as encomendas solicitadas;

5. A abster-se de modificar, alterar, distribuir, descompilar, desmontar, derivar o código, desencriptar ou copiar (incluindo fazer copias digitais) qualquer software ou material da Loja Impresa;

6. A abster-se de utilizar o Site Expresso de qualquer forma que viole qualquer lei aplicável ou regulação, ou seja ilegal ou fraudulenta, incluindo transmitir ou facilitar o envio de qualquer publicidade ou promoção não solicitada ou autorizada ou qualquer outra forma ou solicitação similar (spam);

7. A abster-se de, de forma consciente, transmitir qualquer material que contenha vírus, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware ou qualquer outro programa lesivo ou código de computador similar destinado a criar adversidades à utilização da Loja Impresa.

A Impresa reserva-se o direito a eliminar a conta do Cliente que concretize alguma destas situações.

4. Privacidade e Proteção de dados pessoais

A Impresa está empenhada em proteger a privacidade dos Clientes da Loja Impresa e limita-se a recolher dados pessoais que sejam facultados voluntariamente. Os dados recolhidos através do site www.lojaimpresa.pt destinam-se ao processamento das encomendas efetuadas e à comunicação entre a Impresa e os Clientes, bem como à faturação, processamento de pedidos de informação e de eventuais reclamações, análise estatística e ainda a respetiva utilização para efeitos de marketing direto.

Ao registar-se na Loja Impresa, o Cliente autoriza expressamente a Impresa a tratar os seus dados pessoais para os fins acima referidos e enviar informação sobre produtos e serviços que possam ser do seu interesse, utilizando os seus dados pessoais para efeitos de marketing direto através de qualquer canal de comunicação, nomeadamente mediante a utilização de correio eletrónico, SMS, MMS ou outras formas de chamada automática.

No cumprimento da legislação aplicável, informamos que o tratamento dos dados pessoais recolhidos na Loja Impresa é da responsabilidade da Impresa e esta, enquanto responsável pelo tratamento, assegura a confidencialidade de todos os dados fornecidos pelos seus Clientes. Sempre que sejam adquiridos produtos de terceiros, os dados pessoais poderão ser comunicados aos respetivos fornecedores.

Apesar de a Impresa proceder à recolha e ao tratamento de dados de forma segura, utilizando as técnicas mais recomendadas para o efeito, o Cliente reconhece que a recolha em rede aberta permite a circulação dos dados pessoais sem condições de segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.

Nos termos da legislação aplicável, assiste ao Cliente o direito de acesso, retificação e eliminação dos seus dados pessoais, podendo, ainda, opor-se ao uso dos seus dados pessoais para efeitos de prospeção comercial. Caso o Cliente pretenda, a qualquer momento, exercer os supra mencionados direitos, poderá fazê-lo (sem custos para além dos custos das comunicações) através dos seguintes meios:

Email: apoio.cliente.ip@impresa.pt

Correio: Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, Laveiras, 2770-022 Paço de Arcos

Os dados pessoais recolhidos poderão ainda ser diretamente corrigidos pelo próprio Cliente no site www.lojaimpresa.pt mediante a entrada com as suas permissões pessoais.

Após a recolha de informação pessoal individualizada transmitida voluntariamente pelo Cliente, a Impresa procederá à sua conservação e manutenção pelo período necessário à finalidade do seu tratamento, até instruções em contrário, ou até que a lei exija a respetiva eliminação. A Impresa não comercializará sua base de dados de Clientes com terceiros, ficando, no entanto, a Impresa desde já autorizada a partilhar os dados pessoais com outras sociedades detidas pelo Grupo Impresa e/ou fornecedores dos produtos encomendados.

A Impresa assegura que foram adotadas e organizadas as medidas técnicas adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição, alteração e/ou difusão acidental ou ilícita.

5. Modos de Pagamento

A Loja Impresa disponibiliza as seguintes modalidades de pagamento:

• Cartão de Crédito: Visa e Mastercard, sendo apenas necessário que nos indique o número do cartão, nome completo, data de validade e o código de segurança, que se encontra no verso do cartão. O débito será efetuado no prazo máximo de 5 dias a partir da data em que a encomenda foi efetuada.

• Débito direto: sendo apenas necessário que nos indique o seu IBAN e nome completo. O débito será efetuado no prazo de 30 dias a partir da data em que a encomenda foi efetuada.

Em caso de dúvidas ou para qualquer questão estamos à sua disposição através do Serviço de Apoio ao Cliente pelo número (+ 351) 21 469 88 01 (dias úteis – 9h às 19h | Sábados – 9h às 17h)