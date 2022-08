Faturas da Endesa obrigadas a mostrar a poupança na luz com o travão ibérico

O ‘caso Endesa’ continua a dar que falar e acaba de ter mais um desenvolvimento polémico. Depois da demonstração de poder do primeiro-ministro na semana passada, António Costa, ao determinar que as faturas da elétrica espanhola junto dos serviços públicos não podem ser pagas sem validação prévia, foi publicado, entretanto, um despacho do secretário de Estado da Energia, João Galamba, que determina qual é a informação que deve constar nos recibos emitidos pela Endesa.

