UTAO alerta que dívida pública a amortizar até 2030 ascende a €150 mil milhões

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República (UTAO) estima que o “volume de reembolsos de títulos de dívida pública a médio e longo prazos, previsto para os anos 2021 a 2030, permanece bastante elevado, ascendendo a cerca de 150 mil milhões de euros”.

A informação consta do relatório 'Condições dos mercados, dívida pública e dívida externa: junho de 2020' agora divulgado no âmbito do acompanhamento trimestral ao endividamento público e restrições de financiamento da economia portuguesa.

Tendo por referência o stock de dívida pública de títulos de médio e longo prazos em 23 de julho de 2020 e o período até 2045, a UTAO destaca que os maiores volumes de amortização se concentram, essencialmente, nos anos 2021 a 2030. E que só a partir de 2031 é que o valor anual de amortizações de dívida pública a médio e longo prazos desce para montantes abaixo de €10 mil milhões/ano.

De acordo com o calendário de amortizações de dívida de médio e longo prazos, atualizado a 23 de julho de 2020, será necessário amortizar títulos de dívida a médio e longo prazos no valor de: 12,3 mil milhões de euros em 2021, 15,1 mil milhões de euros em 2022, 12,5 mil milhões de euros em 2023, 16,1 mil milhões de euros em 2024, 16,8 mil milhões de euros em 2025, 16,4 mil milhões de euros em 2026, 19,8 mil milhões de euros em 2027, 13,6 mil milhões de euros em 2028, 13,3 mil milhões de euros em 2029 e 13,7 mil milhões de euros em 2030.

A UTAO alerta ainda o stock total de títulos de dívida de médio e longo prazos com reembolso entre 2021 e 2030 ascendia a cerca de 150 mil milhões de euros a 23 de julho de 2020, um valor superior ao registado em 18 de março de 2020 para o mesmo período (138,6 mil milhões de euros).

Pese embora o facto de terem sido realizados dois reembolsos significativos de dívida contraída junto das instituições internacionais (um em dezembro de 2018, pelo remanescente da dívida ao Fundo Monetário Internacional, no valor de 4,7 mil milhões de euros, e outro em outubro de 2019, num reembolso antecipado de 2000 milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira), a UTAO afirma “que o stock de dívida de médio e longo prazos a amortizar num futuro relativamente próximo (10 anos) é muito significativo”.

Em particular, encontram-se por reembolsar 49.628 milhões de euros dos 50.140 milhões de euros de empréstimos desembolsados inicialmente pelo Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (24.140 milhões de euros) e pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira (26.000 milhões de euros), no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal.

Dívida a subir

O valor da dívida direta do subsector Estado registada no final do primeiro semestre de 2020 foi superior ao observado no final de junho de 2019, maioritariamente em resultado do aumento do stock de dívida titulada de médio e longo prazos.

A UTAO também recorda que a dívida pública continua a subir em valor nominal, tendo atingido os 264,4 mil milhões de euros no final de maio de 2020.

Os dados já divulgados para o primeiro trimestre de 2020, revelam que o rácio da dívida pública se situou em 120% do PIB.

BCE ajuda

A UTAO destaca como as decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) do último mês tiveram um impacto descendente no custo de financiamento da República Portuguesa. “Com efeito, as emissões de Obrigações do Tesouro efetuadas em julho de 2020 registaram uma diminuição da taxa de juro nas maturidades a seis e a dez anos. Também as emissões de Bilhetes do Tesouro efetuadas no mesmo período foram asseguradas a taxas de juro inferiores às registadas para a mesma maturidade em leilão anterior”.

Os prémios de risco da dívida soberana, medidos pelo diferencial de rendibilidade face ao título alemão, também se reduziram-se de forma mais acentuada após a decisão de política monetária do BCE tomada a 16 de julho. Entre 30 de junho e 24 de julho, Portugal viu o prémio de risco dos títulos a 10 anos diminuir 13 pontos base.

Recorde-se que, na reunião de 16 de julho, o Conselho de Governação do Banco Central Europeu decidiu manter a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento, bem como as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito em 0,00%, 0,25% e – 0,50%, respetivamente.

Quanto à utilização de instrumentos de política monetária não convencionais, o Conselho do BCE decidiu prosseguir com as aquisições ao abrigo do programa de compra de ativos especificamente criado para enfrentar a emergência pandémica, munido de uma dotação total de 1350 mil milhões de euros. Por outro lado, vai também continuar com as aquisições líquidas ao abrigo do programa de compra de ativos a um ritmo mensal de 20 mil milhões de euros, a par com as aquisições ao abrigo da dotação temporária adicional de 120 mil milhões de euros até final de 2020.