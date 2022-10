Bruxelas responde que foi o Governo que determinou quadro das ajudas à TAP (mas o que Pedro Nuno Santos queria também não era possível)

Bruxelas coloca a responsabilidade da escolha das ajudas à TAP também no Governo. "Cabe aos Estados Membros notificar à Comissão as medidas relacionadas com Ajudas de Estado e determinar a base legal das medidas notificadas", afirma a porta-voz do executivo comunitário, Arianna Podesta, adiantando que a "Comissão avalia as medidas de apoio público e a sua compatibilidade com as regras da UE tal como são notificadas pelos Estados Membros".

A nove de junho, Portugal notificou Bruxelas da intenção de conceder um empréstimo de 1,2 mil milhões de euros à TAP, ao abrigo das orientações relativas aos auxílios estatais de emergência e à reestruturação. E foi nesse regime que a direção-geral da Concorrência analisou o pedido e verificou que estavam reunidas as condições para a aprovação. A decisão aconteceu de um dia para o outro, ou seja, foi anunciada a 10 de junho.

No entanto, a mesma porta-voz também esclarece que a "TAP não era elegível para receber apoio ao abrigo do Quadro temporário da Comissão relativo aos auxílios estatais", tal como queria inicialmente o Governo, uma vez que a companhia portuguesa "já enfrentava dificuldades antes do surto de coronavírus, ou seja a 31 de dezembro de 2019".

Bruxelas tem repetido que este quadro temporário, criado por causa da pandemia, visa apenas apoiar empresas cujos problemas financeiros surgiram apenas após o impacto da Covid19. Já a 10 de junho, a Comissão tinha dito que "a TAP não é elegível para receber apoio ao abrigo do Quadro temporário da Comissão relativo aos auxílios estatais, destinado a apoiar empresas que de outro modo seriam viáveis".

Pedro Nuno Santos afirmou esta quarta-feira que que o plano da TAP foi imposto por Bruxelas. “Foi o único que foi aceite. Não fomos nós que o propusemos, foi a Comissão Europeia que o impôs", disse em entrevista ao Podcast do PS. O ministro das infraestruturas argumenta que "os representantes do Estado Português, nos contactos com a Comissão, defenderam o recurso ao quadro temporário Covid, e foi essa a opção que tentámos de início. O entendimento da CE era que a TAP era uma empresa em dificuldades em 2019, e como tal não podia recorrer a essa opção. Por isso a opção que está em cima da mesa é a única que a CE disse que estava disponível para a TAP”.