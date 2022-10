Frugais pedem "responsabilidade" na forma de gastar o Fundo de Recuperação

A três dias do Conselho Europeu que vai discutir o pacote financeiro de resposta à crise, os "quatro frugais", como se reclamam, reconhecem que a crise causada pela Covi19 é "verdadeiramente sem precedentes": "Uma emergência global" que "tirou muitas vidas", e paralisou sociedades". Suécia, Áustria, Dinamarca e Países Baixos garantem estar "dispostos a fazer mais" pelos parceiros mais afetados, até porque num mercado integrado como o Europeu, o que acontece num país afeta os outros. "Estamos juntos nisto", pode ler-se no artigo de opinião que tem o carimbo dos quatro países. No entanto, a ajuda não pode ser a qualquer preço e pedem responsabilidade e garantias na utilização do dinheiro.

"Isso do dinheiro novo não existe. O dinheiro gasto também terá de ser ganho e reembolsado - pelos contribuintes", argumenta o primeiro-ministro sueco, Stefan Lofven, que escreve o artigo no Financial Times, assinado também pelos chefes dos Governos holandês, austríaco e dinamarquês.

Os quatro apoiam "um caminho conjunto para a retoma" mas questionam se "será responsável gastar repentinamente 500 mil milhões de euros de dinheiro emprestado, empurrando a fatura para o futuro". Este é precisamente o valor que Paris e Berlim (e também a Comissão Europeia) defendem que deve seguir para os países em subvenções, ou a fundo perdido.

"Apoiamos a criação de um fundo de recuperação de emergência limitado no tempo", adianta Lofven, tal como a possibilidade de a Comissão Europeia emitir dívida e financiar-se junto dos mercados. Porém os quatro países não desistem do que têm dito até aqui: esse dinheiro deve circular para os estados-membros e setores mais afetados na forma de empréstimos e não em subsídios.

"Acreditamos que quando contraímos empréstimos em conjunto na UE, a forma saudável de usá-lo é convertê-lo em empréstimos para os que realmente precisam, com as melhores condições possíveis", sublinha Lofven, numa referência a taxas de juro mais baixas. Mas há outras condições que devem aplicar-se na utilização do dinheiro: reformas e prioridades europeias.

"Quando estes investimentos são direcionados para as necessidades reais e aproveitadas para fazer reformas, podem ajudar a relançar a economia a torná-la mais forte e resiliente para o futuro. Abraçar as transformações verde e digital também será essencial para seguir em frente depois do coronavírus", continua, explicando que será o crescimento e a criação de emprego que "permitirá pagar os empréstimos".

Fundo mais pequeno e mais curto no tempo

No artigo de opinião publicado esta terça-feira no FT, os "frugais" questionam ainda os critérios propostos pela Comissão Europeia para a distribuição do dinheiro e apontam o dedo à utilização de "estatísticas pré-crise". Quanto à duração do Fundo de recuperação, também não convence. A equipa da presidente Ursula von der Leyen propôs que fosse de quatro anos (até 2024), mas os frugais consideram que deveria durar apenas "até ao final de 2022".

Concordam ainda que o Fundo "deva ter um tamanho significativo", mas não avançam números e deixam claro que os 750 mil milhões de euros que estão em cima da mesa é demasiado, numa espécie de lição de como se deve gastar dinheiro.

"Temos de ser realistas ao nível da despesa", apelam, argumentando que todos foram afetados por uma crise que "coloca pressão sobre os orçamentos nacionais" de todos os estados-membros. "O dinheiro deve ser usado com cuidado e apenas onde sabemos que fará uma real diferença".

Ao mesmo tempo, defendem que é preciso não confundir as medidas de resposta à crise com os restantes desafios e prioridades da EU - Pacto Verde, Digital, Migrações - e que estes devem estar tidos em conta no Orçamento Comunitário para 2021 a 2027, que está também por decidir, juntamente como o Fundo de Recuperação.

Reconhecem que o tempo importa que é precisa uma decisão rápida, mas avisam que não se pode ter tudo. Ao surgirem novas prioridades, há que repensar outras. "Nem tudo pode ser igualmente importante".

Apesar de divergirem do que é a posição de países como França, Alemanha, Portugal, Espanha ou Itália, os quatro frugais mostram-se dispostos a negociar e a chegar a uma unanimidade. "Trabalhando com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, com os outros líderes europeus, estamos convencidos que encontraremos um compromisso para tornar a Europa mais verde e resiliente, reforçando as economias dos estados-membros e tornando a União "fit" para o futuro", concluem.