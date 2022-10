Uma retificação, a estratégia, um manual de ataque e uma crítica: o debate do Estado da nação resume-se nestas sete frases

O primeiro-ministro já tinha dado luz verde ao aumento de despesa para fazer um acordo com os municípios, tinha também feito um Conselho de Ministros extra, na noite anterior, para aprovar medidas que procurem estabilizar as urgências hospitalares. Mas Costa levou para a abertura do Estado da Nação uma promessa também, que vinha precedida pela única frase que realmente é notícia neste debate de fim de sessão:

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler