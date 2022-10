Ah Leão: a falar grosso para a direita e para a banca (mas a deixar muitas pontas soltas)

Sem drama nem suspense, e a defender um orçamento suplementar que passou com um “carimbo” - Mariana Mortágua dixit -, da maior abstenção de sempre (do PSD ao Bloco de Esquerda foram 115 deputados), João Leão teve uma prova de fogo fácil, mas com uma sombra que levará para o mandato. O novo ministro das Finanças não sucedeu apenas a Mário Centeno, teve a tarefa ingrata de defender as contas do antigo chefe no Parlamento, perante as acusações de o antecessor ter “desertado” a meio de uma crise “brutal”. O ministro da continuidade, apesar de ainda não parecer completamente à vontade na luta parlamentar, passou no teste em que teve de evitar estragos numa sala cheia de “elefantes”: falou grosso à direita e para o presidente Novo Banco, mas deixou incógnitas relevantes para o futuro sobre o défice, o IVA da luz ou a recapitalização do Novo Banco. E não resistiu ao pecado do otimismo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler